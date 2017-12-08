漫畫迷轉攻建築繪圖 獲全國技藝競賽金手獎

2017-12-08 13:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化高工三年級的徐永哲，自幼喜歡塗鴉，尤其深愛漫畫創作，就讀建築繪圖科後，學出興趣，還代表參加全國技藝競賽，一舉拿下金手獎。

新化高工團隊參加今年度的全國技藝競賽，成績優異，勇奪建築繪圖、機電整合的3座金手獎，在其他職種也榮獲9個優勝，校方利用今天的運動會，特地表揚這12位學生。

而3位金手獎之中，又以徐永哲的成績最佳，高居全國第2名，這也創下該校在建築製圖技藝競賽中的紀錄，備受矚目。

徐永哲從小就喜歡塗鴉，創作上以漫畫為主，人物、風景等內容都頗為拿手，展露天分，國中畢業時，他在師長鼓勵下進入高職就讀，並選擇建築繪圖科，發揮興趣與專長。

徐永哲坦言，其實建築繪圖與一般漫畫還是有差別，經過初期的適應後，學出了心得，加上自己本身的創作基礎，逐漸上手，從高二起，就開始為全國技藝競賽備戰。

校長陳啟聰表示，徐永哲的學習態度很好，訓練過程專注力強，對老師指導的吸收度高，技藝突飛猛進，尤其他在比賽前的最後衝刺期間，更是從早到晚，勤奮不懈地準備，能夠得獎，實至名歸。

陳啟聰說，李岱聯與林水德也在機電整合上，各拿到全國第3名的金手獎，獲得優勝的職種，則有工業電子、工業配線、室內配線、車床、鉗工，以及電腦輔助機械製圖、程式設計、會計資訊等，這次比賽共145校、上千學生參加，能脫穎而出，相當難得。