強化水災預警 南市添12站監測

2017-12-08 14:07

〔記者楊金城／台南報導〕台南市水利局為提升防災預警效能，化被動為主動，除持續推動相關治水工程外，今年投入經費460萬元（水利署補助經費184萬元、市府配合款276萬元），再建置增加5座水位站、1座雨量站、6座區排影像站，使南市自建的水位站累積已達77座、雨量站達23座、區排影像站達27座。

因各區域排水水系防洪條件不一樣，水利局重視防洪預警，今年增加魚寮橋、天保厝橋、學甲15號水門、永康排水出口、民生橋等5個水位站，魚寮橋雨量站，魚寮橋區排、天保厝橋區排、番子田排水出口閘門、山上排水出口、菁寮排水出口閘門、學甲15號水門等6個區排影像站均已投入監測的行列。

水利局說，新建置完成的水位站、雨量站及影像站將與原有各站，由點連成線再連成面，全面監測南市的排水水系遇颱風豪雨時水位變化情形，而由這些水位、雨量變化資料，可以判斷出上游集水區降雨情形，透過水位站所測得之水位值，輔以即時影像及雨量資料，再經「台南水情即時通APP」推播給沿岸低窪區域所預佈移動式抽水機操作人員及易淹水地區自主防災社區作為防災、避災參考，化被動為主動，可提升防災預警效能及救災應變預佈調度。

經這幾年颱風豪雨的驗證，這些非工程防災措施都發揮了功能，例如位在低窪區的新化區新和庄、歸仁五甲教養院，就利用水位站，當偵測到水位到達警戒有可能溢堤時，除自動通知應變中心外，設於新和庄鄰長家中、教養院值勤室的警示燈也會同步發出警示及警報，並同時間自動發簡訊通知當地派出所、消防分隊及公所、里長前往疏散居民避難，爭取撤離時間。