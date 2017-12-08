大甲交流道3匝道出口車禍頻傳 市府研議改善

2017-12-08 14:04

〔記者張軒哲／台中報導〕國三大甲交流道3個匝道出口如虎口，被喻為危險匝道，本週一輛行駛於三環路上的機車，遭下高速公路匝道的車輛撞及，市議員吳敏濟今日召集各單位至現場勘察，建議延長並加寬槽化線，爭取緩衝時間與空間，並在進入危險區域之前，設置各種警示設施，降低肇事率，以保障用路人的安全。

三環路是外埔區外環道路，也是大甲與外埔、后里之間的主要道路。根據大甲警分局交通組統計，今年大甲交流道3個匝道匯入東西向三環路的附近，共發生了18次車禍，居民批評是設計不當，導致用路人的傷亡。

吳敏濟指出，車禍發生的原因主要是視線不佳，國三南下往大甲匝道轉彎的幅度大，出口槽化島頭較高，遮蔽了駕駛的視線，槽化線的長度也不足夠，車速一旦過快就可能反應不及。本週這起汽機車車禍事故，機車女騎士完全不知道右側有車輛接近。建議市府在進入這個危險區域之前，設置液晶警示、燈號及標幟，提早告知駕駛人前方有匝道來車匯入，提高警覺減速慢行。

交通局主任秘書郭志文表示，該易肇事路段位於三環路高架橋上，槽化島因涉及結構安全，能否削減高度以增加視野，將請高公局評估。三環路在該路段的寬度足夠，可以將路肩的槽化線寬度及長度加寬和延長，為駕駛人爭取更多的反應的空間及時間。大甲交流道南下北上分別往大甲與外埔的3個出口，都有類似的危險情況，市府將一併檢討改善。

郭志文建議在匝道出口前的路面上，描繪菱形的「視覺型警示標線」，讓駕駛人產生前方道路縮小的視覺效果，本能地踩下剎車減速，市區向上路已有這種標線，效果不錯。

大甲警分局交通組長林坤立表示，降低肇事率的根本還在於用路人的警覺性，分局將不定時在匝道附近派警員取締超速車輛，並建議交通大隊評估設置測速照相機的可行性。