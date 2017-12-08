澎管處召開研討會 保護摩西分海自然生態

2017-12-08 13:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖最夯的旅遊景點-摩西分海，每年吸引至少20萬名遊客前往踏浪體驗，引發外界對於自然生態容忍量的廣泛討論，澎湖國家風景區管理處今召開「北寮至赤嶼陸連島（摩西分海）區域經營管理討論會」，廣聽各方意見。

位於湖西北寮奎壁山的摩西分海，利用潮汐漲退原理，退潮時會出現奎壁山至赤嶼陸連島地形，3年前開始爆紅，成為澎湖最夯的觀光旅遊景點，根據國立澎湖科技大學觀光休閒系助理教授呂政豪研究，今年4月1日至10月31日計有18萬3095人，推估全年可達20萬人，最高單日可超過3000人、7月單月最高超過5萬人，停留平均20分鐘。

相對於摩西分海遊客爆量，比照台灣其他保護區，小琉球杉福潮間帶〈日限300人〉、旭海觀音鼻自然保留區〈日限200人〉及宜蘭龜山島〈1800-500人不等〉，摩西分海自然生態出現警訊，今年澎管處實施禁止登島〈赤嶼島〉，並劃分管制範圍，已漸收成效，赤嶼植被增加，原本光禿禿遭踐踏的岩壁，也出現花草生長。

澎管處長方正光表示，生態觀光旅遊是全球旅遊趨勢，因此澎管處為保護北寮至赤嶼陸連島地質地景生態資源，及兼顧在地觀光產業發展，並降低赤嶼陸連島生態破壞行為，以促使在地永續經營發展，所以聽取各機關、地方等團體意見及共識，研擬執行方案取得地方平衡發展。