蘇花改抽坍近2月才揭露 立委會勘促專案調查

蘇花公路改善工程中的谷風隧道南下線在10月發生抽坍事件，立法委員徐榛蔚（中）今到現場關心。（記者王錦義攝）

2017-12-08 13:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路改善工程中的谷風隧道南下線在10月發生抽坍事件，立法委員徐榛蔚今到現場關心，蘇花改工程處長邵厚潔簡報指出，抽坍意外屬隧道開挖過程中會發生的工程現象，並不影響108年底通車時程，蘇花改仍能如期通車；不過徐榛蔚要求慎重以對，希望組專案小組調查隧道安全性。

邵厚潔說，谷風隧道南下線在10月20日發生抽坍災害，當時就會同監造單位、承包商各級主管及地質工程師辦理現場會勘，第一時間收集各項抽坍資料以利研判後續因應作為，經勘查後確認抽坍範圍全長約120公尺，初步評估約1萬立方公尺的土石方崩落，事發後已召開4場專家學者會勘並依其建議處置中，目前已由施工廠商增加專業工班辦理修復作業，目前該次抽坍災害仍在掌控中，預計8個月可清除土石。

對於立委徐榛蔚質疑發生這麼大的抽坍為何沒有呈報到交通部，邵厚潔說，這次隧道發生抽坍災害，屬工程施工遭遇的困難，未影響工程計畫推動，經評估南澳～和平段仍以原訂計畫於108年達通車標準為目標，屬工程主辦機關業務權責，應由工程主辦機關與承包商要負責克服，已由公路總局密切掌握進度中，過去歷次發生隧道抽坍也都是這樣處理。

對於隧道安全性，邵厚潔說，隧道貫通後僅完成上半圓斷面工程，幸好是在表層襯砌施工前就碰到問題，現在就是加固補強隧道結構，同時加強附近岩層及地下水脈的調查；以即將通車的東澳隧道來說，從101年12月開工以來，就經歷過200餘次大小規模抽坍，每次抽坍發生後都會補強結構，且隧道沿線都設有監測儀器，安全無虞。

徐榛蔚說，蘇花公路山區路段改善計畫關乎東部地區民眾安全回家之路，影響宜花東交通甚鉅，眾所矚目及期待，其長隧道工程品質與安全性，不言可喻，而坍塌消息竟遭封鎖近2個月之久才被媒體揭露，發生抽坍後交通部長賀陳旦今天也沒到現場，她要求交通部應立即邀請第三方公正、專業的人士，組專案小組調查隧道抽坍原因，是否單純地質因素或涉及工程違失，並要向國人公開說明。