椪柑大出 中市府與農會收購30噸送弱勢戶

中市府與農會合作收購30萬噸椪柑，分送2500戶弱勢家庭。（記者黃鐘山攝）

2017-12-08 13:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年柑橘盛產造成價格低迷，台中市政府與農會合作收購30噸捐贈給食物銀行，分送2500戶弱勢家庭。市長林佳龍今天在記者會大啖椪柑，讚不絕口，直說台中椪柑第一名！並邀請民眾一起選購，品嚐幸福的滋味。

市府農業局主辦的椪柑行銷推廣及關懷送暖記者會，林佳龍、農業局長王俊雄、社會局長呂建德、豐原區農會總幹事蔡森揚等人都出席共襄盛舉，社福團體代表則回贈感謝狀，場面溫馨。

林佳龍說，今年因為風災少雨少，椪柑產量穩定，價格無法提升。市府為協助農民，農業局用農業發展基金與農會合作收購30噸椪柑，有助穩定市場價格，將透過3處實體食物銀行、30處發放站分送，在寒冬時對弱勢家庭關懷送暖。

林佳龍現場大啖椪柑，直說光聞味道心情就很舒服，台中椪柑口感香甜、美味、營養價值高，象徵大吉大利，吃完嘴巴也很甜，期盼各界共同響應，一起選購支持在地優質農特產品，提前感受新年喜悅。

王俊雄表示，豐原、石岡、東勢、新社、大坑等地盛產柑橘，今年價格無法提升，已提早收購次級柑橘、辦理行銷活動、加強外銷輔導，並連結營養午餐業者，鼓勵採購在地柑橘，營養美味也宣導食農教育的意義。