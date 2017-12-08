「一星公益」義賣 280家品牌助藍迪兒童之家蓋新厝

桃園市中壢大江購物中心今天起到10日3天，號召館內280家品牌，提供千件商品在4樓辦理1折起「一星衣益」讓愛傳遞的品牌商品義賣競標會。（記者李容萍攝）

2017-12-08 12:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢大江購物中心今天起到10日3天，號召館內280家品牌，提供千件商品在4樓辦理1折起「一星衣益」讓愛傳遞的品牌商品義賣競標會，所得全數捐贈桃園市藍迪兒童之家蓋新家，即起每個週六下午整點，由身高3米高蹺耶誕老公公、老婆婆，帶領小朋友裝扮成萌樣耶誕kid，舉行報佳音大遊行。

「一星衣益」義賣活動，包括包豪氏集團旗下3大品牌、以及化妝、球鞋等櫃位品牌，紛紛捐贈各式衣物配件用品，商品愛心價全面1折起，民眾做公益還能買到自己喜歡或用得到的商品。

此外，5樓也集結包括熊熊、紀卜心、詹子晴、Angelina等10多名藝人及網紅，舉辦二手衣物拍賣會。9日4樓貴賓廳安排Lamigo全猿到齊球員簽名球衣、職棒球員王柏融簽名球、LG直立式吸塵器、城市綠洲客廳帳篷等，限量或獨家商品競標會。

設於大園區的藍迪兒童之家因土地租約到期需遷建，目前找到楊梅區的土地為孩子蓋新家，但仍欠缺經費。中壢大江捐贈3天義賣所得，將在23日點亮希望之星燈光秀儀式中，公開捐贈給藍迪兒童之家。