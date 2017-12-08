新北歡樂耶誕城 耶誕市集開幕

2017-12-08 12:20

〔記者何玉華／新北報導〕人氣不墜的新北市歡樂耶誕城，週週有主題，這個週末由耶誕市集登場，有觀光工廠的精選商品、有多國的特色商品，還有新北各商圈的商家，在新北市長朱立倫象徵性的將耶誕禮物放入耶誕襪後，正式開幕，朱立倫說，家長可以來為小朋友準備耶誕禮物，朋友也可以一起來挑選禮物、聯絡感情，一起感受耶誕節歡樂的氣息。

經濟發展局局長張峯源說，透過耶誕市集活動推廣新北市優質商品，今年聚集了超過80家耶誕商品店家，還加入民族特色的商品，包含原住民、越南、土耳其、尼泊爾及歐美等，還有新北市各商圈、觀光工廠優質商品及冠軍蛋黃酥、耶誕蛋糕及麵包比賽前3名產品，民眾可以感受濃厚的耶誕氣氛兼採買。

活動現場還有小朋友喜愛的旋轉木馬，拿著活動DM到服務台，可免費兌換可愛的兒童襪與氣球；現場店家也有限量商品5折起、百元福袋、加一元多一件等多項好康優惠，現場只要消費滿200元，就有機會將有價值超過千元的義式及南洋風味耶誕大餐帶回家。

耶誕市集將持續至10日，活動期間免費提供民眾薑茶暖胃，此外，只要有耶誕裝扮還可免費兌換限量400份兒童耶誕襪及限量100份的DIY產品，也提醒民眾，鄰近的停車空間有限，為避免交通壅塞，建議搭乘大眾交通工具至捷運板橋站或新北市政府鄰近公車站。