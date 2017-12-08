建商架圍籬封廟 社子島200信眾上街抗議

2017-12-08 12:13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市士林區一座供奉無主屍骨的「社子墓仔公」廟，為當地重要信仰，如今卻因原地主將產權過繼給建商，使得廟宇將遭拆除，建商還在廟周圍架設圍籬，阻擋信眾入廟參拜。為此，台北市議員陳政忠今天上午率領200名信眾舉白布條抗議，痛斥建商「惡霸」，揚言將24小時守廟，直到建商願意出來談判，讓信眾出資將土地買回為止。

一九六四年因基隆河截彎取工程， 將無主屍骨移至河堤旁安置，並興建廟宇供奉，讓社子墓仔公逐漸成形。遠從淡水來關心的李太太說，以前的廟比現在還小一座，因廟宇相當靈驗，不論求財、求健康都「有求必應」，民眾還願時捐贈約一百萬元，約於一九八0年在現址的通河西街30號重建廟宇，但地主過世後，第二代接手碰上財務困難，就將土地讓給建商。

也因建商規畫開發，今年11月底施作圍籬將廟宇完全圍住。當地民眾氣憤之下，上午由陳政忠率眾到場抗議，陳政忠痛斥，建商不僅在圍廟前，半夜來偷香爐、毀損廟宇，還在有信眾來參拜時，連人帶車一併拖走，這種惡質行為一定會有報應，呼籲建商回頭是岸，不要為了個人利益，破壞地方信仰。

管理廟宇的社子大庄社福慈善協會理事長陳祝陽也說，他們曾開出以 4100萬元，向建商買回廟宇土地，這價格已經遠高於公告地價近兩倍，仍無法談成，真的相當可惡。

建商首德開發總務蕭小姐則表示，他們只是依法作業、依法處理，因廟宇現況是無人居住的狀態，作為所有權人，他們有義務維護地方安全，且要避免不必要的治安問題才架設圍籬，對於糾紛不便介入，且地方民眾並沒有跟他們溝通過，雙方完全沒有聯絡。

至於何時拆廟與開發規劃。首德開發僅表示，這部分公司時程未定，且不方便透漏相關訊息。