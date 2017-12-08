草不再比人高！竹市荒地變身明亮小公園

2017-12-08 11:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕閒置空間變身小公園！新竹市港南里有塊1680平方公尺的空地長期閒置，市府匯集各方意見，啟動公園改造工程，成功將荒地改造為寬敞明亮社區空間，今天舉行完工典禮，市長林智堅說，他會持續活化各地閒置空間，打造舒適、明亮的綠色休憩場所。

城銷處長顏章聖表示，過去港南重劃區這塊空地因缺乏管理，導致樹木生長雜亂、光線陰暗，公園周邊的人行步道更被雜草阻隔，民眾「不得其通道而入」，空間閒置無法使用，甚為可惜。

顏章聖指出，為改善現況，市府啟動工程進行活化閒置空間轉型再利用，包括鋪設草皮，進行減量設計，移除既有雜亂設施，引入自然光線，改造成寬敞、光線明亮、綠意盎然的休閒空間。

另外，除保留大量綠地草皮提供民眾休閒外，更設置滿足老人、中年人、小孩等各個不同年齡層的體健設施，例如3人單槓、盪鞦韆、漫步機、踏步機等四組運動器材，滿足各年齡層的使用者需求。

市長林智堅說，3個月前該空地仍雜草叢生，但蘇瑞林曾向他提及，「港南里有一塊地，草已經長得比人還高，市府能否協助，為社區居民整理成公園？」他得知後，立刻辦理會勘、提出規劃，要求城銷處以最快速度進行空間活化，蘇瑞林堪稱是這整個規劃的幕後推手。