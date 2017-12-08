來台灣找人才 日本沖繩就業博覽會首度辦高雄場

2017-12-08 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕看準台灣人才高度語言能力及國際競爭力，日本沖繩縣政府、一般財團法人沖繩觀光會議局，將於12月16日、17日兩天，在高雄、台北舉辦沖繩就業博覽會，台北場是第二度辦理，高雄場則是第一次。

台灣協辦單位傑報人力資源服務集團說明，近年來，由於沖繩企業積極尋求海外拓展，加上日本整體對聘雇國際人才需求日漸提高，從今年10月起至2018年3月，多家沖繩縣內企業參展的沖繩就業博覽會，規劃陸續至新加坡、印尼、韓國、越南、台灣、中國大陸﹑日本，共7個國家12個都市內舉行，其中新加坡、印尼及韓國皆已結束。

協辦單位指出，這回沖繩就業博覽會為第二次在台北舉行，高雄場則為首次，與前次14家企業相比，本次博覽會共有25家企業參展、提供130個以上工作機會，比上一回倍增。

協辦單位表示，沖繩觀光產業興盛，此次有許多飯店、海洋休閒娛樂業、旅行業、租車業等觀光關聯的人氣企業參展，包括希爾頓集團經營的「那霸首里城希爾頓逸林飯店」開出櫃檯接待、餐廳等以營運為中心的職缺，ANA萬座海濱洲際飯店則提供飯店經營的第一線職務到訂房、行銷等職缺。

沖繩當地大型租車公司之一的沖繩旅遊有限公司 OTS，也提供工作機會；除上述知名企業，現場還有其他企業設攤招募人才。詳情可至官網Work in 沖繩。