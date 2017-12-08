好市多福利真那麼好？ 員工PO文一件件算給你知

美式賣場好市多日前傳出有「電腦自動調薪」機制，其員工福利再度成為熱門話題。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-12-08 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕受國內媒體報導，美式賣場好市多的「電腦自動調薪」機制吸引不少民眾關注，然而，就在眾人對好市多優質的福利議論紛紛之際，有內部員工跳出來發文，要揭露好市多員工福利的真相。

網友在臉書社團「靠北好市多」發文，細數身為好市多員工需面對的缺點，首先是公司規定員工用餐時間僅有30分鐘，「走到外面麵店餐點送上來就差不多20分鐘了」，而平日去吃披薩也要25分鐘，更別提假日單排隊也要超過10分鐘。他總結說，半小時的用餐時間只能吃微波食品、泡麵或自己帶的便當。

網友接著將矛頭指向人人稱羨的薪資部分，直言在好市多內部有太多年資超過2、3年，卻還在月領1、2萬的人了，這是因為好市多大部分員工都領時薪，然而大多數人都無法得到每天8小時、每週5天的班。

該名網友進一步試算發現，170（時薪）乘以40（每週工時低於40小時）再乘以4（每月4週）約等於2萬7千元，代表新進員工每月最高薪資不會超過「2萬7千元」，但最低月薪卻可能落在「1萬3千多元」左右。他說，上述薪水數字若要扣掉勞健保，還會再少1500元左右。

文章發出後引發熱論，網友們紛紛留言說，「講的很實在，這是實話」、「真的+1」，不過也有人認為30分鐘的用餐時間很夠用，引出另名員工回覆，「若全程坐著吃飯30分鐘當然夠，如果包含放下工作交接3至5分，離開工作崗位走到休息室3至5分，吃完飯收拾一下2分鐘，上廁所3分鐘，走回去上班3分鐘，吃飯才剩多少時間？」