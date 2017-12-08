重現府城歷史水文 文史團體發起網路連署「掀蓋」

2017-12-08 11:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市日前出土的枋溪和南河港，為不影響交通，已經暫時加蓋，但是讓世人知道台南地底下還保留非常豐富的水文脈絡，地方文史界發起成立「重現府城水文促進會」，已舉辦福安坑走讀活動，並發起網路連署，呼籲政府重現。

重現府城水文促進會表示，台南崛起於豐富而多面向的水域文明，早年有台江和德慶溪泊船和取水之利，而台江曾經是世界第1大港，德慶溪、枋溪和福安坑等溪流更直接影響台南府城的城市建構，台江陸化時期的五條港，也是當時台灣最重要的航道。

促進會表示，近30年來，由於不當的都市規劃，這些榮耀的歷史地理已經被覆蓋，府城也因而失色，現今市民和主政者對於城市的期許、地景的認知，乃至環境生態的意識和要求已然不同，從此次西羅殿旁的南河港，以及清水寺前枋溪水道的重現，市民關注的景況，尤其代理市長李孟諺下令立即停工，研議後續作為，此舉在在顯示，「重現府城水文的時候到了」。

促進會建議，可經由科學探勘，比對古地圖，確定台南水文位置，並繪製地圖；立即可行的，已重現的水道，以裸露、重現水文為原則。短期目標，以不影響現有交通的原則下，像福安坑，開挖府前路地方法院段以重現水文，德慶溪擇定幾處先行處理，竹溪裸露的河道好好維護，而非只是「植被綠化」；長期目標，配合都市計畫，重現或標示德慶溪、枋溪、福安坑、竹溪，以及五條港的水文。

啟動連署以來，已逾兩百人參與連署，並且紛紛留言支持，金曲歌王謝銘祐說「我公司就叫三川，寫過五條港邊，台江人，沒水怎麼成台南！？」前E代府城主編陳秀琍留言表示「城市水文不止是平面的文獻，不止是耆老的口述，是一種存在的事實。打開城市的水歷史，重新找回城市與水共存的生活，共創水水台南」。

還有民眾表示「過去幾十年台南的小溪被一條又一條加了蓋。現在的主流風潮是回復原有的地理風貌，讓府城風華再現」「不用稱羨國外，如果有心，台南覺得可以營造出美麗的水風景！」

台南市文化資產保護協會則建議「應將南河港列為最優先」，風神廟正在整修，可以連同港道與接官亭整體規劃，重現乾隆年間台灣知府蔣元樞時代的風華，而明年就是蔣元樞誕生280週年，極有紀念意義。

促進會也將於12月17日舉辦「海岸源頭到五條港」走讀，24日舉辦「踏溯德慶溪」，呼籲更多力量共同來「掀蓋」。