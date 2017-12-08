天冷泡湯正夯 消基會調查：4成業者無牌違規經營

2017-12-08 10:44

〔記者陳宜加／台北報導〕近日東北季風發威，低溫下探13度，泡湯蔚為風潮，溫泉旅館或民宿成為國人熱門首選，但消基會調查，有高達4成的溫泉業者未申請合格溫泉標章，恐違法經營，更有8成業者訂金收退方式不符合現行法規，主管機關顯然有怠惰之嫌。

消基會董事長游開雄說，國內各家業者提供爭奇鬥艷的湯種，提供旅客水滑洗凝脂感受，除了水質應符合標準，更要了解業者是否取得經營許可。消基會隨機抽查國內12家溫泉旅館，結果發現有4成業者未申請溫泉標章，恐違法經營。

消基會表示，按照「溫泉法」規定，溫泉屬於國家資源，並非任意接管就可以使用，12家有4家未申請溫泉標章，依法可處1至5萬元罰鍰，並可按次連續處罰；另有一家知本老爺酒店，溫泉標章則已過期5年，依法可以公告註銷。

至於訂房與退訂規定，消基會調查，僅3家業者完全符合現行交通部發布「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，而知本澄品溫泉會館、埔里香庭溫泉民宿、美崙山溫泉渡假山莊等3家業者，收取訂金超過法定的3成。

烏來璞石麗緻溫泉會館、NO.9溫泉旅店訂房均收取約定總房價，游開雄表示，雖依現行規定，業者可以收取總房價作為訂金，1天前退訂須退還50％，收得多、退得多，給予業者彈性，兩家業者卻規定扣除100％訂金，明顯更嚴苛。

消基會指出，現行規定14日前取消訂房退還全數訂金，但沐春溫泉養生會館自訂扣除5％、花蓮蝴蝶谷溫泉度假村扣除30％，且網站均無說明在多久以前退訂可退還全數訂金，其餘業者則有部分規定較法規寬鬆、但部分較嚴格。

消基會副秘書長徐則鈺指出，調查發現有8成業者未遵守「應記載及不得記載事項」，質疑身為主管機關的交通部觀光局，並未落實查核業者遵守或限期改正，甚至有業者可能不知情現行相關規定，顯然主管機關懈怠、未盡督導之責。

游開雄表示，主管機關應加強稽查溫泉使用事業申請合格標章，並落實撤銷、廢止使用或塗銷等行政作為，並應積極查核業者使用定型化契約，違者限期改正或裁罰；業者則應依法營業，確實公布訂金收費與退費方式，避免消費糾紛。