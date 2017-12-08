路邊流浪白鴨別亂撿！ 禮儀師：恐將煞氣帶回家

2016年5月新北市動保處接獲通報，有鴨子在板橋殯儀館附近閒晃，經追查鴨子來源，疑似民間習俗「帶路鴨」被放生。（動保處提供）

2017-12-08 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕新北中和某捷運站附近，6日晚間有民眾發現有一個紙箱，裡面竟裝著一隻白鴨子，在現場守候等待主人，民眾也在臉書社團上PO文協尋，都沒有下文，7日交由新北動保處帶回。禮儀師提醒，這隻鴨可能是法會過後，要放生的鴨子，帶走恐怕會把煞氣也帶回家。

《聯合報》報導，發現鴨子的邱小姐表示，由於鴨子被關在箱子中空間狹小，看起來很不舒服，也擔心牠會被人抓走吃掉。但是一直沒有人來認領，就交由在附近上班的江小姐帶回家，隔天再轉交給動保處人員帶回。

禮儀師廖凱蓁指出，按照台灣習俗，家裡如果在1年當中有2個人過世，就會有「祭三喪」的儀式，或是稱為「祭空棺」、「祭草人」，一般就會使用活白鴨，辦完法事後就會放生。

廖凱蓁說，由於鴨子是用來壓煞的，法事過後讓鴨子跑走，代表煞氣跟著離開了，一般喪葬業者都會把鴨子帶到山區放生，但也有偷懶的業者就地放生，因此會在殯儀館附近看到白鴨閒晃。廖凱蓁強調，不要將鴨子帶回家，以免把煞氣也帶回家。

去年5月就有民眾通報新北市動保處，有鴨子在板橋殯儀館附近閒晃，經追查鴨子來源，疑似民間習俗的「帶路鴨」被放生。