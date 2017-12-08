亞太奪冠！盛祥門龍獅戰鼓團 10日開拍電影「弄獅文化之世界獅王」

高市盛祥門龍獅戰鼓團聞名國際。（記者陳文嬋攝）

2017-12-08 10:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣之光高市盛祥門龍獅戰鼓團曾奪下香港亞太區獅王冠軍，本月10日將封街開拍電影「弄獅文化之世界獅王」，並於明年1月舉辦世界獅王爭霸賽，17國百隻獅隊來台競技，打破金氏世界紀錄，將成為全劇最精彩一幕，力拚明年暑假上映。

盛祥門龍獅戰鼓團今年成軍19年，目前團員達60人，團長張為盛因與濟公結緣，受託組團無師自通，他接納中輟生入團，藉由戰鼓、弄獅、佛法，帶領他們走上正途，扭轉自己的命運，更每年發起慈善活動，捐福米幫助弱勢家庭。

戰鼓團連續10年代表台灣角逐世界獅王為國爭光，曾奪下香港第四屆亞太區冠軍，多年來協助陸、海、空軍成立醒獅團，還受邀到韓國等巡迴演出，去年8月與明華園遠赴羅馬尼亞，發揚台灣民俗文化，打響國際知名度。

張為盛發願帶給台灣社會正面能量，貸款籌資3600萬元，成立盛祥門文化電影公司，將於本月10日封街400公尺，開拍電影「弄獅文化之世界獅王」，電影取材真人真事，拍攝場景以高雄為主，發揚台灣的舞獅文化，更行銷高雄美麗城市。

最受矚目的是，張為盛將於明年1月於高雄舉辦世界獅王爭霸賽，邀請17國100多隻獅隊來台競技，打破馬來西亞雲頂12國38隻獅隊紀錄，展現氣勢磅礡，成為電影最精采片段，可望創下金氏世界紀錄。

張為盛為電影自創「堅持的路」12首歌，將邀請市長陳菊開鏡，授旗加持戰鼓團，國軍醒獅團將入鏡尬舞技；佛光山管制坐禪室也將首度曝光，團員打坐靜思，受佛法薰陶，場面莊嚴隆重，深具教化人心。