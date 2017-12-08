醫病》天冷溫差大 37歲壯男心肌梗塞險猝死

2017-12-08 09:40

〔記者湯世名／彰化報導〕今年10月知名連鎖批發百貨「小北百貨」黃姓創辦人，驚傳疑因心肌梗塞猝逝，享年54歲，被懷疑是因溫差太大引發猝死，無獨有偶，連日來天冷溫差大，1名年僅37歲的男子因突發胸痛至醫院求診，過程中突然心臟衰竭及心因性休克，經葉克膜搶救幸運將他救回，原來是男子早有糖尿病及高血脂卻從不自知。

彰化基督教醫院心臟血管內科醫師簡思齊指出，心肌梗塞好發年紀為50歲以上有心血管風險（如三高及抽菸）的患者，但隨著國人飲食習慣精緻化及環境中的危險因子增加，致使三高發生的年齡及心肌梗塞發生的最低年齡都隨之下降。而及早注意到癥狀的發生，及早就醫進行治療，是急性心肌梗塞治療的黃金標準。

彰基最近收治1名轉診來的急性心肌梗塞病患，是僅37歲的年輕男性，從心導管檢查影像圖發現，除右冠狀動脈完全阻塞，左前降支也是風雨飄搖中，就在重新做檢查的過程中，左前降支突然塞住，造成男子突發性心臟衰竭及心因性休克，經葉克膜搶救後，迅速將血管打通，救回一命。原來該名自認健康的病患，早有糖尿病及高血脂，只是未檢查而不自知。

另外，1名62歲婦人有長期抽菸習慣，但已戒菸多年，近數月來有時感覺胸悶，如重物壓住，且也較先前容易覺得喘，嚴重時還會合併冒冷汗，經彰基心臟血管內科以心導管檢查發現，冠狀動脈的左前降支及左迴旋支皆完全阻塞，等於說整個心臟只剩下右冠狀動脈一條血管來供應，經過搶救，將其有問題的血管全部打通並置入支架，現在患者已回家追蹤服藥。

簡思齊說，心肌梗塞起因是因為心臟冠狀動脈阻塞導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧壞死所造成。發病時，持續性胸痛、盜汗和呼吸困難是最典型的癥狀，但約有5成以上患者，沒有任何癥狀。

他強調，急性心肌梗塞令人措手不及，嚴重的患者可能在發病後1個小時內猝死。膽固醇過高、高血壓和肥胖者，都是心肌梗塞的高危險族群，皆須特別警覺。心肌梗塞也好發於寒流來襲或高溫熱天的季節，一旦急性心肌梗塞發作，需把握救命的黃金12小時，儘速送醫施行心導管手術，打通阻塞血管。

簡思齊提醒，如果家族中有心肌梗塞病史者，建議每年接受檢查；民眾如有上述典型癥狀，應盡早至心臟血管內科就診，以利早期發現、早期治療。