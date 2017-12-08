消防員：有什麼比親手救活弟兄還要令人感動？

救護員同僚協助搶救。（記者劉慶侯翻攝自ICPR臉書）

2017-12-08 09:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕他和兄弟們正在籃球場上賣力的鬥著牛，卻突然倒在籃球場上。救護隊的同僚們七手八腳的進行CPR心肺復甦術，直到他終於悠悠的醒轉，「我不要打IV（靜脈注射）啦!」，大家才放下一顆緊繃的心，大聲說著，「兄弟，恭喜你平安回來了！」

對於平日搶生救死的台北市消防局建國分隊的兄弟們而言，面對著比兄弟還親的同事，差點在他們面前踏入鬼門關，昨日也忍不住激動的情緒，在自己的心情簿下寫著，「有什麼比親手救活自己弟兄還要令人感動？」

他們回憶道，台北市119的6位消防弟兄們，平時就常相約打球，6日傍晚，因為天氣有點冷，他們原本要戶外鬥牛，臨時改約國中體育館打全場。

中場休息時，當中有1位突然仆倒在地，身體抽搐不止......

1位EMTP（註：高級救護技術員）見狀，立即一個箭步上前將他翻身、評估：沒有適當呼吸及脈搏。

TP大喊呼救，黃員趕緊打回119叫救護車，TP問，「這裡有沒有AED（註：自動體外心臟去顫器）？」，恰巧1位是安檢隊隊員（鄭員）立刻回應，「有！AED在體育館入口」，另名趙員聽到，立即以百米速狂奔前往取回AED。

同時，身為專責救護隊的沈員已經開始進行CPR（註：心肺復甦術）。

5名消防員合力急救，輪流進行高品質CPR，並以公眾AED電擊1次，約5分鐘後，在救護車抵達前，同袍已順利恢復心跳及呼吸！

TP揪著心，陪同救護車送醫，途中正準備上IV（靜脈注射）時，當事人悠悠轉醒，開口說，「我不要打IV啦!」

呼！這拒絕，聽來真是令人放心又悅耳！「兄弟，恭喜你平安回來了！」