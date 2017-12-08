新生註冊率擬不計入境外生 陳振貴：部分學校跨不過安全門檻

2017-12-08 08:42

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部月底即將公布全國157所大專校院71項辦學指標，可協助學生和家長避開地雷學校，最具關鍵性的指標「全校新生註冊率」不計入境外生，對末段班學校的衝擊很大。實踐大學校長陳振貴表示，根據私校轉型退場條例草案，連續2年註冊率未達6成，從今年公布開始起算，亦即106學年、107學年，註冊率未達6成即列入輔導名單、準退場學校，新生註冊率不計入所謂的外加名額，身障生、原民生、體保生、技優甄保生、離島生、境外生（外籍生、僑生和中生），對部分私校的衝擊很大，恐跨不過6成的安全門檻。

陳振貴表示，實踐大學雖沒有這樣的問題，但他在教育部的徵詢會議中，仍代其他學校向教育部反映，教育部公布的新生註冊率聚焦於正式報到的日間部大學學籍生，碩博、進修部、外加名額，身障生、原民生、體保生、技優甄保生、離島生、境外生（外籍生、僑生和中生）均不計入，對部分私校的衝擊很大，他已向教育部建議應該要計入身障生、原民生、體保生、技優甄保生、離島生，教育部政務次長姚立德在會中應允帶回去研究，但強調境外生仍會另外計算和公告。

陳振貴表示，新生註冊率不計入境外生，對境外生招生多的學校自有很大的衝擊，因此會中有其他私校校長也有相同的反應，希望教育部將境外生合併計算，尤其是政府力推新南向教育政策，很多學校投入很多人力和資源赴東南亞招生，南部一所私校即招了很多印尼等東南亞學生，教育部不計入境外生，影響學校是否能跨過安全門檻，將成為學校所爭執的爭議。

此外，教育部也擬公布專任和兼任教師數，陳振貴表示，實踐大學的專任教職數符合官方要求的比例，不過實踐大學有900多個兼任教師，主要是和音樂、藝術、設計等相關科系的特性有關，兼任教師人數多反而是因為禮聘諸多業師、使師資更多元化，如果被解讀錯誤，反有失公平。

陳振貴表示，教育部公布任何數據都有指引性作用，一定要很小心，各校都有因校制宜發展特色的項目，呼籲教育部不要只公布數據，應向社會大眾有所說明。