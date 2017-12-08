今年首波大陸冷氣團南下 吳德榮：愈晚會愈冷

氣象專家吳德榮表示，今年入冬以來首波大陸冷空團南下，北台灣沿海、空曠地區最低溫將降至12、13度左右。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-08 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕入冬以來最強的冷空氣正逐漸南下，今（8日）晨截至4時30分的最低溫，已比昨日最低溫大約低了1至2度。氣象專家吳德榮表示，今年入冬以來首波大陸冷空團南下，北台灣沿海、空曠地區最低溫將降至12、13度左右。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上寫道，入冬最強的冷空氣持續南下，今天愈晚愈冷，台北市也將降至14度以下，首度觸及氣象局所定義的「大陸冷氣團」。中部則由於雲多輻射冷卻弱，最低溫雖不至於比北台灣低，但也在13度左右。

降雨方面，吳德榮指出，今日白天起至明（9日）中層雲減弱，降雨稍緩，但北部、東半部及中部山區仍局部短暫雨，其他地區零星飄雨的機率降低。今明2天中部以北、東北部及東部天氣很冷，南部今晚明晨也會冷。

吳德榮預估，明晚起天氣好轉，週日（10日）清晨氣溫仍低，白天明顯回升。下週一、二（11、12日）東北季風帶來較弱的冷空氣、北台灣稍轉涼，也比較偏乾，僅北海岸、北部山區及東北部有一些局部降雨的機率。下週二晚起氣溫略升，北台灣水氣增多，降雨機率提高。吳德榮也說，當然期末因模擬時間較久，有較大的不確定性，會再調整、需持續觀察。