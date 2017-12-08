12/08 各報重點新聞一覽

2017-12-08 07:09

自由時報

北檢掌握關鍵錄音 馬英九主導黨產交易

台北地檢署偵辦國民黨黨產案有重大進展！檢方十一月九日搜索位在國民黨中央黨部八德大樓六樓的中投公司，從已刪除的電磁紀錄中還原出前總統馬英九主導三中、中央黨部大樓等黨產交易時，與買家密會的八段關鍵錄音；據悉，除中廣買家趙少康沒被收音外，馬英九、蔡正元、張哲琛、汪海清、郭台強、李永然等相關人士的聲音都被錄下。

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賴揆：啟動下階段勞基修法

行政院勞基法「一例一休」修法日前經立法院初審通過，閣揆賴清德昨表示，全球進入知識經濟時代，人工智能等科技發展很快將衝擊就業市場，現行勞基法無法面對當前性質不同、多元多樣的產業型態，台灣迫切需要一部真正先進、符合時代需求的勞基法。

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防兒虐 全台6區將設兒保中心

兒童受虐案件頻傳，通報件數也逐年增加，但來自醫事人員的責任通報數卻快速減少；衛福部規劃明年在全台北中南等六區成立「兒少保護醫療整合中心」，找種子醫師來訓練兒科、急診醫師早期察覺可能的受虐兒。

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蘋果日報

囂張 共機嗆我F16《蘋果》獨家取得50秒無線電內容

中國軍機近來頻繁接近甚至侵入我國防空識別區，挑釁意味十足。昨早又有中國轟6轟炸機從台灣南方空域接近，我空軍立即出動嘉義基地的F-16戰機升空攔截，據《蘋果》獨家掌握的50秒無線電通訊內容，雙方飛行員在空中透過無線電頻道喊話，中國飛行員面對我方要求離開空域，竟囂張嗆聲，指我方戰機嚴重威脅他的飛航安全，要求立即離開，「否則一切後果由你自負！」

依SOP僅能伴飛驅離 硬闖領空才可擊落

中國自8月後，共機擾台頻率越來越高，我國軍如何應變，引發關注。一位國防部資深官員表示，國軍若發現中共軍機擅闖我「防空識別區」，依據我國防部所訂定的標準作業程序（SOP），一定是先透過國際廣播頻道予以警告、派遣戰機升空監視、驅離，除非中共軍機已闖入我「領空」，否則不得逼迫其降落或擊落。

軍情與航空網站主編施孝瑋表示，「防空識別區」是指國家基於空防安全的需求，特別劃設防空識別區，但防空識別區仍屬國際空域，我國戰機也只能進行「伴飛」，除非對方威脅性的進入我12浬內的「領空」，才可能把入侵的飛行器擊毀。

聯合報

勞基法修正草案都還沒三讀 賴揆又啟動下階段修法

攸關一例一休的勞基法部分條文修正草案，立法院本周一才剛通過初審，尚未三讀，已引發各界不同看法。行政院長賴清德昨天進一步指示，勞動部應該立即著手全面檢視勞基法，盤點相關問題，啟動下一階段的修法，或制訂一部完整的勞基法，適時向社會揭示願景、大方向及時間表。

台灣2017年度代表字「茫 」 前八名都是負面字

二○一七年是很「茫」的一年。「台灣二○一七代表字大選」昨公布票選結果，「茫」字在五十二個候選字中拔得頭籌，獲選為年度代表字。

中國時報

國際油價走升 電廠減煤購氣成本大增！油電雙漲 開始倒數

明年油電恐再度雙漲！中油與國際機構研判明年國際原油與天然氣將走升，甚至油價最高會到80美元，導致國內汽柴油每公升最高可能調漲3至4元。油氣成本走升，加上台中火力與高雄興達火力電廠遭地方市政府減煤，改用較貴的天然氣發電以減少空汙，讓明年整體電價可能因此漲5～6%，老百姓民生支出壓力大增。

礦業新法 6大礦區須補環評！採礦用地取得 要原住民同意

行政院會昨通過《礦業法》修正草案，刪除展限駁回時，可求償的第31條「霸王條款」；未來新、舊礦場都必須通過環評，包括亞泥、潤泰（兩礦區）、宜大、榮豐、台塑等6大礦在內，未辦環評者皆須補辦。