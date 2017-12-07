強烈東北風吹拂影響 全台18縣市發布陸上強風特報

中央氣象局針對18縣市發布陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

2017-12-07 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈東北風影響，《中央氣象局》於今日晚間9點50分，發布陸上強風特報，全台除了台北市、南投縣、高雄市、嘉義市外，其餘縣市包含外島全都在強風特報範圍內，呼籲民眾外出小心安全。

氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。