罹癌單親父扛家計 感謝教養院協助扶養腦麻兒

2017-12-07 22:18

［記者廖雪茹／新竹報導］原擔任半導體工程師的王憶東，離異後辭職在家從事網路工作，兼顧養育一對兒女，其中兒子為腦性麻痺的多重障礙者，送世光教養院接受專業照顧，自己的身體卻開始每況愈下，6年前更發現罹患口腔癌第3期，但15年來他對兒女仍不離不棄，所幸經手術治療後已康復，準備重新再出發。

現年44歲的王憶東，正值壯年卻是個藥罐子。他說，婚後為了維持家計，他在新竹縣竹東鎮一家半導體公司從助理工程師做起，做2休2，但他都輪大夜班，持續6年日夜巔倒，靠吃檳榔提神，想多掙一點錢，卻因此忽略陪伴妻小，沒想到失去婚姻，也賠上自己的健康。

王憶東說，兒子翔翔7個月時，被發現罹患腦性麻痺多重障礙，由妻子照顧，他負責工作，後來妻子不堪壓力求去，他才驚覺，但為時已晚。

當時4歲的翔翔，被媽媽送到世光教養院。王憶東接手扶養孩子後，無法兼顧工作和家庭，遂辭職身兼母職，打理家務，照顧5歲女兒，並定期探視兒子。

王憶東說，初起他在家幫人架設網站，補貼家用；但不久他開始出現嚴重的糖尿病，數度進入加護病房治療。無力工作，積蓄也漸漸花費殆盡，不得已他將房子低押銀行貸款，撐到最後房子被法拍，只得搬到新北市與母親同住。

王憶東說，糖尿病穩定之後，他到鐵工廠工作2年，卻因雙眼白內障，只得離職；經過手術康復，他應徵擔任社區保全，沒想到工作1年竟發現罹患口腔癌第3期，又再住院手術，割腿取肉重建半個口腔。

王憶東在家養病期間，兼做手工在網路銷售；但為了讓孩子維持基本生活，向政府申請低收入戶津貼。

世光教養院社工彭秀月表示，王憶東的境遇坎坷，但與病魔對抗期間，不曾放棄過翔翔，10多年來都定期探視，父子倆互動親密，親情有助於翔翔情緒穩定。王憶東則感謝世光的費心照顧，讓翔翔從完全不能走，到現在可以站起來走路，進步驚人。