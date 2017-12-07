修法廣告 婦團改圖批「對女性視而不見」

2017-12-07 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今刊登「一例一休」的廣告引起討論，有網友惡搞廣告做成kuso圖，就連婦女新知基金會也改圖，以「改變，是為了最功德的妳」為題，內文道出女性勞工的辛酸。基金會指出，政府花納稅人的錢買廣告，廣告充斥男性養家迷思，基金會怒批，對女性勞動者視而不見。

「一例一休」的修法廣告引發熱議，行政院今刊登廣告的標題是「改變，是為了最辛苦的你」，內文引用勞動部今年5月的週休二日修法的意見調查，19%勞工因為「一例一休」上路導致收入減少；60.3％的人想要兼職增加收入，全台有約三分之一的勞工月薪不到3萬元，另外還有140.8萬家中小企業養活881萬人，所以勞基法修法是要保障最弱勢勞工的權益，也賦予彈性，讓中小企業可以充分發展，提供就業機會。

網友以「改變，是為了壓榨最辛苦的你」的Kuso廣告，引起網友熱烈討論，甚至婦女新知基金會也kuso改圖。婦女新知基金會表示，原版廣告中引用的民調，「不僅欠缺修法的影響評估、連配套也全部交由空白授權的勞資協商與地方政府備查，根本是拿勞工的血汗與性命開玩笑」。而廣告中出現的2位勞工都是男性，基金會也痛批，「號稱最重視性別平等的政府」，廣告形象仍以男性勞動者為主，「忽略女性是勞動市場的重要力量，也無視勞動者的生理健康需求與兼顧家庭照顧等需求，容易合理化職場性別歧視與不平等」。

婦女新知基金會在文末呼籲，「不要強迫台灣社會千萬個受雇勞工與家庭吞下去，退回修惡的勞基法版本、落實縮短工時與兼顧公共照顧設施、落實職場性別平等，才能讓國家生產力與勞動力永續」。