創引霧汲水替家鄉解渴 宏國生奪金點最佳設計

台灣與宏都拉斯等設計師跨國合作的團隊，設計「山中引霧汲水器」，要解決資源匱乏地區的缺水問題，獲評審青睞奪2017金點概念設計獎最佳設計。（台灣創意設計中心提供）

2017-12-07 21:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕經濟部工業局主辦的國內最大設計獎「金點設計獎」今晚頒獎，鼓勵已上市量產的各類特色商品，同時也創「金點概念設計獎」鼓舞新銳設計，其中「山中引霧汲水器」以低科技、低成本方式，來改善缺水環境，拿下概念設計獎產品設計類的最佳設計。

山中引霧汲水器的團隊由成功大學工業設計系今年畢業生4人共組，成員包含王煒堉（馬來西亞僑生）、林欣儒、張世旻、范宏章（Marco Villela，宏都拉斯籍），今年4人一起執行畢業製作，最初想解決人類基礎生存問題，范宏章便聯想到自己家鄉的問題。

范宏章說，宏都拉斯分乾濕兩季，乾季缺水期會長達半年之久，期間偏鄉居民必須走1、2公里遠才有水源，但水源也可能只維持1個月而已，後來發現，家鄉山區常有霧氣，便聯想到設計一個主動引霧裝置，將霧氣吸附一個大型網上，再透過離心甩水、凝結霧滴，成功取得「大氣中的水」，解決居民缺水問題。

王煒堉也說，考量到宏國條件，設計採用當地盛產的竹子，也用齒輪加重力設計抽風機，不用電就能旋轉，裝在網下達到吸霧汲水效果，雛型模組曾搬到阿里山上測試，約2小時汲200西西水量，未來將改善效率，並打算明年2月和世界展望會合作，正式到宏國測試推廣。

另，今年參賽的一對情侶檔設計師林昀廷、聶嘉希也花2年實驗數百次，找到廢木料、亞麻等材質，搭配漆料包裹，創造了「纖維木器」點心盤，呈現木質或纖維花紋等獨特美感，突破傳統瓷盤印象，不僅文青感十足，也有廢物再生觀念，獲評審青睞拿下金點設計獎中產品類的最佳設計。

台灣創意設計中心表示，2017金點設計獎及金點概念設計獎今晚公布，今年共收到7000多件國內外參賽作品，競爭激烈，評審從入圍的72件設計獎作品及6件概念獎作品中，分別選出23件年度最佳設計與3件年度最佳概念設計，台灣總共拿下19件成最大贏家，

今年概念設計獎的最佳設計中，除了山中引霧汲水器外，視覺傳達類中由「凝明朝体」的新式字體設計拿下；產品設計類的最佳設計由「竹肢足」獲得。而在鼓勵量產商品的金點設計獎中，也有不少最佳設計出爐，如把活版印刷帶在身邊的「一張名片：隨身活版印刷機」、展現台灣文化的「下福市民活動中心」等，皆是贏家。