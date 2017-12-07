青山王夜訪首日遇大雨 神將穿雨衣遶境

台北市萬華艋舺青山宮每年農曆10月20日起為青山王祭典，為萬華區最盛大迎神，俗稱「艋舺大拜拜」，更是與「大稻埕霞海城隍祭典」和「保生大帝出巡」並列台北市三大廟會之一。（記者鍾泓良攝）

2017-12-07 21:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市萬華艋舺青山宮每年農曆10月20日起為青山王祭典，為萬華區最盛大迎神，俗稱「艋舺大拜拜」，更是與「大稻埕霞海城隍祭典」和「保生大帝出巡」並列台北市三大廟會之一。今天為青山王獨有的「暗訪遶境」首日，雖然今年天公不作美下起傾盆大雨，但不掃信徒踴躍，沿途打起傘、穿著雨衣供奉青山王，部分神將也套上「雨衣」，避免淋濕。

萬華區貴陽街艋舺青山宮擁有161年的歷史，供奉青山靈安尊王，據傳為三國時代孫吳將領張滾，奉派駐守泉州惠安地區，頗有治績，因此受人民懷念，奉之為神明，稱「青山王」。而萬華在1854年發生瘟疫，信眾將泉州府惠安縣惠安青山宮的青山靈安尊王神像分靈至艋舺，並在現址興建艋舺青山宮。

每年農曆10月23日為青山王聖誕日。青山王在農曆10月20日、21日夜間分別在南、北萬華區進行「暗訪」，以達到探查陰陽界、緝捕凶神惡鬼；農曆10月22則為「正日」遶境；最後在農曆10月23日為靈安尊王舉行祝壽典禮後，才算告一段落。

而近年為了迎接年輕世代改變形式，去年於和平青草園舉辦「艋舺青山祭」音樂會的大台北文化協會也宣布今年12月8日、9日將會擴大舉辦，將舉辦2天的音樂活動。今年青山祭為了這次群眾募資也祭出各項周邊商品，只要民眾贊助一定金額，就可以得到平安米、開運紅豆、印有艋舺青山祭的毛巾、功德帽及功德燈籠。