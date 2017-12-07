就是這一味！ 客家冠軍便當擄獲小英總統味蕾

就是這一味！客家冠軍便當擄獲總統蔡英文的味蕾，充滿濃濃的客家美味。（記者洪美秀翻攝）

2017-12-07 21:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市元培醫事科技大學餐管系老師陳麒文與客家籍學生林亦晟日前做出一款客家便當，參加民進黨中央客家部舉辦的客家美食料理奪下「台灣第一客家冠軍便當」殊榮，用美味的客家料理擄獲總統蔡英文味蕾，學校將協助義賣推廣，15日還會與市長林智堅共同製作客家冠軍便當，傳承客家的食物記憶。

陳麒文說，這款客家便當他是以客家鹹豬肉拌飯當主食，再搭配客家柿餅做成菜包入味，配菜部分有香草菜脯蛋皮魚捲和客家紅醩醬佐唐揚雞、加上塔香茄盅，滿滿的客家味道。

陳麒文說，客家鹹豬肉是將醃過的鹹豬肉炒過切丁再與白飯相拌，而客家柿餅則包在菜包中，塔香茄盅則是將茄子切開擺滿客家豬肉及九層塔，這些都是客家人常吃的料理，這些料理都是他與客家籍學生林亦晟共同討論完成的菜色，沒想到11月中旬參與民進黨中央客家部舉辦的客家美食料理評選，在獲邀的眾多飯店業者中勝出，以「尋味─木盒裡的客家鄉味」獲得客家冠軍便當，且擄獲總統蔡英文的味蕾。

陳麒文說，他與學生6日接獲總統蔡英文接見，總統蔡英文也頒發獎狀給他們，期許他們繼續傳承客家美味，讓客家便當也能成為家常便當。

陳麒文說，客家冠軍便當日前在幾個客家縣市巡迴推出，獲得不少好評，15日也會巡迴到新竹市，屆時他會與市長林智堅一起製作美味的客家冠軍便當，未來也會在校內義賣推廣，希望傳承客家美食好味道，也許還可與台鐵便當合作，推出季節限定的客家便當。