學童搬演「老鼠娶親」 宣導正確用藥

新竹縣政府今天首度舉辦正確用藥競賽活動，全縣共有98隊師生報名參加；其中，竹北國小表演「老鼠娶親」戲碼，最為吸睛。（記者廖雪茹攝）

2017-12-07 20:01

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府今天首度在竹北市興隆國小大禮堂，舉辦正確用藥競賽活動；其中，竹北國小表演「老鼠娶親」戲碼，吸引全場師生聚精會神觀看，也了解到正確用藥，才能確保身體健康。

正確用藥競賽由文山國小承辦，共有98隊師生報名參加。教育處和衛生局表示，有鑑於目前學生對藥物的一知半解，導致許多錯誤的用藥習慣與藥物濫用，希望透過表演戲劇或闖關遊戲，協助學生建立正確用藥觀念。

其中，竹北國小表演「老鼠娶親」戲碼，演出老鼠新郎在迎娶時，發現新娘肚子痛，先吃偏方應急但無效，媒人婆求助道士與乩童，結果新娘還是痛，實在沒辦法了，迎娶隊伍乾脆「穿越」到現代藥局，諮詢醫師與藥師後才解決問題，最後再回到古代，順利完成老鼠拜堂娶妻儀式。

戲劇演完，竹北國小3年級江婕羽扮演藥師，向大家說明如何正確用藥，以保健康及藥品標示5問。

另闖關遊戲則設計4大關卡，包括有珍惜健保與醫療資源、用藥安全與5大核心、藥品分3級與用藥看標示、反毒小學堂等。讓學生藉由闖關遊戲，知道什麼是藥、什麼是毒。