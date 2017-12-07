巨峰葡萄慘變葡萄乾 農民質疑空污酸雨惹禍

彰化縣大村鄉巨峰葡萄，感染枯腐病與晚腐病，原本應該像玉露的葡萄卻變成乾癟葡萄乾。（記者陳冠備攝）

2017-12-07 19:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕有名的彰化巨峰葡萄冬果終於上市了，可是受到今年10月陣雨氣候與暖冬影響，葡萄結果不如預期順利，部分產區葡萄樹甚至罹患枯腐病與晚腐病，葡萄萎縮如葡萄乾，農民看了都傻眼，初步統計今年冬果產量減少近3成，對此有農民質疑，近來空氣惡化，雨水殘留重金屬恐也是造成葡萄生病的原因。

彰化縣大村鄉是巨峰葡萄主要產地，種植面積約500公頃，每2顆葡萄就有1粒產自彰化，其中大村露天葡萄產區1年能有2次收成，但近年冬果成長期間，容易遇到颱風、寒流等極端氣候，造成嚴重農損，近來多數農民選擇秋冬時讓果樹休養生息，避免損失。

葡萄農賴昶睿表示，種植冬果多年雖偶有影響，但今年仍持續種植了2分地，可是今年入秋後仍持續30多度高溫，10月份秋颱共伴效應帶來豪大雨，雨勢後高溫再襲，造成有園區近1萬3千串葡萄感染枯腐病與晚腐病，近日收成拆開後才發現原本應是玉露般的葡萄，卻變成乾癟的葡萄乾。

賴昶睿說，從爸爸那一代起種葡萄至今50年，第一次發現這樣的狀況，懷疑是今年空氣污染嚴重，導致含有懸浮微粒、重金屬等有毒物質溶解成的酸雨，淋到葡萄植株和土壤，讓未及套袋的幼果影響生長。

大村鄉農會總幹事廖瑞樺說，巨峰葡萄冬果仍有約100公頃的規模，這次受病害減產估計約達3成，因產量減少，估計今年價格會好一些。

台中區農業改良場對此指出，近期將前往賴姓果農果園了解田間栽培管理與植物病害情況，並進行受損果樹、果實採樣檢測，確認損傷原因是否為病害引起，若是酸雨引起的化學傷害，則需要再由其他學術機關進行研究評估才能釐清。