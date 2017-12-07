新北面積最大重劃案 泰山人連署爭塭仔圳萬坪公園

塭仔圳重劃案萬坪公園預定地位於機場捷運A5a站體前，預定地現況則是照片左側的一片鐵皮屋。（記者葉冠妤攝）

2017-12-07 20:04

〔記者葉冠妤／新北報導〕橫跨新莊、泰山的塭仔圳市地重劃案，開發面積高達470公頃，市議員賴秋媚卻指出，原本在機場捷運A5a站預定地前規劃的萬坪公園，後來卻四分五裂，被切割成4小塊公園，她批塭仔圳號稱全新北最大重劃案，卻沒有闢建大型公園綠地，豈不鬧笑話？近日她發動連署，要將泰山人心聲送進市府。新北市城鄉局表示，將朝規劃萬坪公園方向努力。

賴秋媚指出，相較於鄰近的新莊有22公頃的運動公園，泰山一直都只有零星小公園可用，雖然目前泰山只有7萬人口，但若塭仔圳開發後，興建更多住宅及設施，人口隨之遷移入住，對休憩空間的需求就會提高，機捷A5a預定地前原本規劃萬坪以上的公園綠地，都市計劃通盤檢討後卻改成4塊分散的小公園，泰山唯一大型公園沒了，民眾期待也落空。

城鄉局都市計劃科長謝惠琦解釋，公園兼體育場用地的萬坪公園，原面積3.73公頃（約1萬1千坪），因貴子坑溪貫穿其中，且考量道路設計與A5a設站，先前才分割為4塊綠地，分散貴子坑溪沿岸，串連成親水藍綠帶，分散後範圍更廣，加總面積也更大。

謝惠琦說，城鄉局尊重在地鄉親訴求，將朝保留萬坪公園方向努力，日前城鄉局也修正好重劃計畫書，日後一併送往大會審議，再送內政部。

賴秋媚呼籲，這週日（10日）早上10點到下午2點，可至泰山文成廣場仁義活動中心、貴子路36巷土地公廟，簽署爭取塭仔圳萬坪公園連署書。