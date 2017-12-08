前進「裡冷部落」 來去追尋天籟美聲

2017-12-08 07:30

〔記者李惠洲／台中報導〕看過《賽德克‧巴萊》的你，一定對電影中貫穿全片以口簧琴吹奏的配樂印象深刻。口簧琴是泰雅族的傳統樂器，而「裡冷部落」裡的鄭保雄老師則是全台唯一以製作口簧琴為業的職人。

裡冷部落因位在台中和平區的裡冷溪與大甲溪交會處而得名，當地是泰雅族北勢群的聚落，四周山林保有著豐富的自然生態。走在山路間仔細聆聽可以聽到陣陣的口簧琴聲在山區裊繞，原來是在部落中致力於口簧琴技藝傳承的鄭保雄老師正在教遊客們吹奏，鄭保雄表示在泰雅族的文化裡，口簧琴不只是樂器，更是一種溝通的工具，像是對妻子的思念、或是對祖靈回應都是用口簧琴的演奏去做詮釋，男性用的口簧琴是用竹子一體成形去製作完成，而女性的口簧琴簧片則會用銅片取代而有所區分，因此口簧琴對泰雅族而言，也是一種性別的象徵。

製作完口簧琴後，鄭保雄老師帶領著大家前往山區進行獵人體驗，泰雅族與山林共生共存，大自然就像是無限的寶庫，有著豐富的食物可以取得，在進入山裡前，必須遵守泰雅族人的儀式，穿著當地族人的披肩，代表著對祖靈的尊重與對遊客的一種守護。

進入山區得先走過無扶手獨木橋，到了山林中，可以看到鄭保雄老師隨處拔起路邊的五節芒綁成記號往地上丟，這記號就像是山區的指標，可以幫你找到回家的路，而如果是插在草叢上，則是代表方圓一公里內有狩獵者在裡面放陷阱，所以在山區若有看到五節芒所綁成的記號，千萬別任意移動或是丟棄。

鄭保雄老師也會示範用大自然的素材製作狩獵用的陷阱，最後帶遊客體驗傳統原木弓箭，並介紹儲存食物的穀倉，讓大家透過親身體驗成為一位泰雅族獵人！

裡冷部落口簧琴DIY與獵人體驗：0910-986-041，台中市和平區東關路一段裡冷巷49號之1號。口簧琴DIY每人150元，獵人體驗每人250元，各約1.5小時，若參與人數未達15人需另付1,600元鐘點費，需預約。