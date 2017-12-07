「踅菜市仔摺頁」帶遊客在菜市場找台南味

台南市觀光旅遊局推出「踅菜市仔摺頁」，帶遊客走入菜市場尋找台南味。（記者劉婉君攝）

2017-12-07 19:42

［記者劉婉君／台南報導］台南傳統市場隱藏許多美食及特色，有市定古蹟、甚至有冷氣的傳統市場，觀光旅遊局推出「踅菜市仔」摺頁，彙整全市36個知名的菜市場，簡單的介紹加上插畫，帶領遊客走入台南菜市場、尋找台南味。

台南市有許多歷史悠久的市場，例如俗稱為「大菜市」的市定古蹟西市場，全台首座無菸市場也是南市第一個百年市場的東菜市，以及全台最老的菜市場之一水仙宮市場。會舉辦健康講座還擁有臉書粉絲頁的開元市場，則因乾淨和美化的環境受到文教族群青睞。有冷氣的保安市場則是受歡迎的新菜市場。

每座市場各有歷史及風格，也有知名的美食，「踅菜市仔」摺頁由旅遊作家黃郁清撰文介紹各家市場，插畫家湯士賢（Cecil Tang）則描繪各區菜市場的建築形象與市場特色。

觀旅局表示，台南市除了古蹟、知名的觀光景點之外，巷弄及菜市場也是許多遊客喜愛的主題，因應近年來特色市場遊程的需求，並介紹更多市場文化給遊客，除了今年的台南美食節推出「CHEF帶我走！小旅行」，由主廚帶民眾逛市場、買食材及料理外，今天再推出「踅菜市仔」摺頁，帶領大家一起踅菜市仔。

「踅菜市仔」摺頁地圖即日起於南市各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心，提供民眾免費索取，也可至「台南旅遊網」下載。