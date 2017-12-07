相隔80年再當同學 90歲阿嬤攜手拍畢業照

97歲的葉癸妹、88歲的鄭如鑾與90歲的楊陳收蓮、謝嬉容阿嬤們（由左至右）穿上學士服拍下難得畢業照。（記者陳冠備攝）

2017-12-07 21:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕弘道老人福基金會今年9月在彰化田中開辦居家學堂，想不到來報名的4位同學，平均年齡竟超過91歲，其中90歲的謝嬉容與90歲的楊陳收蓮，80年前曾在日本公學校裡當了3年同學，因家裡因素才沒繼續讀書，這次再續同學緣份，還一起參加結業式，在頒獎聲中穿上學士服領取證書，完成畢業夢想。

弘道老人福基金會舉辦的「百歲小學堂」今日在田中進行最後一堂課程，97歲的葉癸妹、90歲的謝嬉容、楊陳收蓮及88歲的鄭如鑾阿嬤們，連續10週上課依然好學不倦，完成最後一次的學習驗收，並穿上學士服拍下畢業照，謝嬉容、楊陳收蓮兩人更緊緊牽著彼此雙手，完成80年前應該一起畢業的願望。

楊陳收蓮說，家裡開辦學堂時看到謝嬉容，覺得很驚喜，因為80年前兩人一起在日本公學校同窗3年，兩人總是無話不談，可是她並不喜歡讀書，還會蹺課，後來因家中因素讀完3年就沒再讀書，沒想到闊別80年重當同學，覺得是緣份未了，因此不再蹺課，每週準時上課，連上10週都樂此不疲。

謝嬉容說，日治時代女生讀書的人很少，動不動就要回家幫忙工作，當時「女大當嫁」的觀念，家裡並不希望她繼續讀書，但她還是會偷偷到學校看人讀書，今年得知弘道舉辦老人學堂，特別報名參加，沒想到教室就在80年前的同學楊陳收蓮家中，覺得很驚喜，每週都會走20分鐘的路程來跟老同學上課，

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺表示，弘道在辦理活動時發現，常有長者不識字，需要請人代簽姓名，因此在各社區辦理「樂齡學堂」，讓長者學會寫自己的名字，這次學員中恰好有3名是基金會關懷多年長者，她們都表態也想學識字，於是特別舉辦「百歲小學堂」，創下基金會史上均齡最高齡的一班，徹底發揮活到老學到老精神，這次學程結束，阿嬤們都興奮的問：何時要再開班呢？

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