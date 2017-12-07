不滿政院版礦業法 環團：政府假改革真護航

2017-12-07 19:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕礦業法修法引發社會爭議，地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、法律扶助基金會等團體對行政院版「不以為然」，並指出這個版本讓展限中的礦場避開管制，且完全不受原基法、地質法、文資法的限制，讓環團直呼修法是「四大皆空」，仍然是在護航業者。

環團指出，第一空就是，關鍵條文排除目前申請展限中的50個礦場，輕巧避開了新版礦業法管制。部分立委曾提案，礦業法修法完成前的礦權展限案的凍結核定，要求這些礦場的展限審查必需待礦業法修正案通過後適用新法。但政院版條文未見溯及既往條款，部分關鍵條文更限縮適用新法施行後才送件的個案。

補辦環評的礦場被認定不應開發，也不一定會被廢止礦業用地則是第二空，環團強調，在礦業用地核定前，僅面積超過2公頃、生產量超過5萬公噸的大礦場才須補辦環評，漏掉位於敏感區位的小礦場，而且環評尚未通過期間業者仍可繼續開採，可以一邊補做環評，一邊繼續挖；而現在政院版條文竟將礦權展限和礦業用地核定脫鉤，加上環保署尚未完成修法，因此未來礦權展限是否要做環評還是未定之數。

第三空是關於原住民基本法，原基法21條僅適用修法通過的新展限申請案，部落不同意也還是照樣可開發，過去爭議礦場以及修法前申請中的礦場都不需補辦，如今年3月通過展限20年的亞泥案。而行政院把原基法解釋導向成僅需參與，不一定要同意，根本漠視原住民族土地權。

第四空是採礦最大，其他與採礦相關的地質法、文資法、區域計畫法等法規管制被行政院版礦業法架空，開了像是「因應國家緊急危難或其他影響重大公益之情事」這種定義不明確，且讓主管機關單方面擁有過多裁量權的後門。

環團也嚴正指出行政院提出的礦業法草案，比起礦務局8月的預告版簡報更加倒退。他們並呼籲行政院應落實承諾，導正嚴重傾向業者的條文。另也提出3大訴求，包括撤銷亞泥違法展限、礦權展限必須要重辦礦業用地核定，適用當下國家法規進行審查，以及環評法、原基法應溯及既往並完整落實，若未落實，應廢止礦業權或礦業用地。