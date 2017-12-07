關西服務區有垃圾山？ 鎮代會主席拿舊照片錯誤指正

關西服務區澄清表示，圖為今年農曆年後的照片，並非昨天的現場狀況。（關西鎮代會主席劉德樑提供）

2017-12-07 21:31

［記者黃美珠／關西報導］國道3號關西服務區邊坡出現垃圾山？新竹縣關西鎮代會主席劉德樑今天出示多幀前述垃圾山照片痛陳，昨天他和高公局、縣府官員會勘該服務區聯外便道改做匝道時赫然發現，大家傻眼也譴責，他放話不改善就要抗爭！關西服務區澄清，那些照片是今年春節的「歷史」畫面，今天邊坡確實有垃圾被風吹落，但程度明顯有落差，他們已清除改善。

記者同時拿所拍照片和劉德樑所提供的，分向昨天也到場會勘的官員、民代等查證，大家異口同聲打臉劉德樑說「會勘時現場邊坡是有垃圾，但量不是主席所提供（照片）的那麼多。」

關西服務區澄清，劉德樑照片畫面是今年春節期間的狀況，其中最明顯處就是有1名服務區同仁在清理現場，而這名同仁現已離職。

該服務區表示，他們是開放空間，就連垃圾桶也是對外開放，就連關西鄉親也有人整袋整袋拿垃圾去丟。

再加上地理位置特殊，再往北走就進入連生活垃圾都要收費的雙北地區，所以很多遊客、或是固定載客的大遊覽車，經過時就會順便把家裡或是車上的廢棄物拿過來丟，以致他們平均每個月的垃圾處理費要50萬元。

今年春節劉德樑就曾就垃圾問題到該服務區要求整頓，他們除了立刻處理，也在赴日考察同業如何處理後，從本月開始全面推動區內的垃圾分類和回收，1週下來已明顯節省過去同期約2萬元的垃圾處理費。

至於垃圾散落邊坡的狀況，實在是因區內沒有密閉式垃圾暫存區，才會被東北季風颳落，他們除加派人手清理現場，也將建請高公局評估是否有其他改善的對策。

面對劉德樑的「爆料」，關西服務區表示，有錯之處他們一定會虛心檢討改進，但也不樂見有人錯把過去的歷史當成近日的現在式做出錯誤的指正。

劉德樑受訪則說，他提供的照片確實很多是年初所拍，中間幾張才是前天的現場。今天記者所拍的是服務區人員因他昨天會勘時為此發了脾氣，緊急清理後的畫面，垃圾當然所剩不多。但是關西服務區的垃圾處理方式1天沒有改善，問題就會持續發生，他凸顯這個問題，是希望高公局能重視，不要造成關西的好山好水被污染。

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關西服務區澄清表示，圖為今年農曆年後的照片，圖中的同仁也已經離職，並非前天所拍。（關西鎮代會主席劉德樑提供）

關西服務區澄清表示，圖為今年農曆年後的照片，並非昨天的現場狀況。（關西鎮代會主席劉德樑提供）

關西鎮代會主席劉德樑說，昨天會勘便道改匝道時，突然發現關西休息站邊坡成為1座垃圾山，就連高公局和縣府官員都傻眼，後雖經業者緊急清理，但樹叢間仍可見垃圾處處。（記者黃美珠攝）

國道3號關西服務區坦承因欠缺密閉式垃圾堆置場，有些垃圾確實會被強勁的東北季風颳入邊坡草叢，今天下午他們已經緊急清除乾淨。（記者黃美珠攝）

國道3號關西服務區坦承因欠缺密閉式垃圾堆置場，有些垃圾確實會被強勁的東北季風颳入邊坡草叢，今天下午他們已經緊急清除乾淨。（記者黃美珠攝）

國道3號關西服務區的14個垃圾子車露天放置（圖左上），有些垃圾因此被東北季風吹到圖右下的邊坡，影響觀瞻。（記者黃美珠攝）

國道3號關西服務區的垃圾子車露天堆置，承攬服務區營運的業者表示，將建請高公局評估是否還有空間或其他方案改善。（記者黃美珠攝）