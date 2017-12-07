PK消防猛男 大溪警分局三元派出所首創健身房狠操

2017-12-07 19:18

〔記者李容萍／桃園報導〕不讓「消防猛男」專美於前！桃園市警局大溪分局三元派出所首創在派出所廳舍打造媲美健身房等級的健身空間，讓員警能利用空閒時間鍛鍊身體，一來運動紓壓、維持身心健康，同時強健體魄，在捉拿竊賊、打擊犯罪時派上用場，更能捍衛地方治安。

大溪分局三元派出所所長林藝閔表示，曾在國外影集、電影中，常見外國警察利用勤餘時間鍛練身體和體能，且外國警察辦公廳舍內就有相關設備供員警使用，「為什麼國外警察能，台灣警察不能呢」？

半年前調派三元所服務，林藝閔發現所內3樓堆滿雜物、佈滿灰塵，窗簾掩蓋讓整間廳舍相當昏暗，員警幾乎很少上3樓，大多在1樓活動，在重新思考如何運用這些空間的同時，轄區元素格鬥健身會館館長魏子程、炒翻天餐廳老闆劉錦武、游正奇、王祥羽及林文斌等人有感於員警因工作特性易過勞，極需運動、健身保持良好的體力和健康，決定以無償捐贈一批二手、但功能正常的健身器材，提供三元派出所設置健身房，今天起開放員警使用。

大溪分局長林信雄前往三元所頒贈感謝狀給贊助市民，他表示，近幾年來運動風氣盛行，路跑、騎腳踏車、健身已成為常態，員警卻因工作繁忙，加上勤務所需大都要日夜輪班，工作繁忙壓力大，日常三餐不定時、用餐不易，休假因太累就睡覺補眠，長期缺乏運動，以致容易過勞，希望從三元所做起推廣到全分局員警都能找到一個適合自己的運動，持之以恆，為自己的身心健康出一份力，再用健康的身心為往後警察生涯盡最大的努力。