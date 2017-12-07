「終於完成副隊長遺願」 宜蘭救護志工納編義消

2017-12-07 19:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］儘管宜蘭救護勤務佔所有消防勤務9成7以上，但是宜蘭救護志工卻遲遲沒辦法納入義消編制，今年已故救護義消副隊長終於圓夢，宜蘭救護志工隊正式納入義消總隊編制，宜蘭消防局長徐松奕和義消總隊長陳文昌正式授旗，救護義消同仁感慨的說，終於為去年去世的潘美秋完成遺願。

宜蘭鳳凰志工前副隊長潘美秋從民國95年加入志工隊後，就一直跟大隊長邱鴻圖四處奔波，為救護志工加入義消編制請命，邱鴻圖說，因為救護志工的意外險非常低，如果發生意外死亡，只有120萬元的理賠金額，可是加入義消編制的話，將有300萬元的保障。

邱鴻圖說，潘美秋去年因為胰臟癌過世，前2年驗出有癌症後，她仍然默不作聲，不讓大家知道，還是不遺餘力的為志工隊謀福利，無論是志工訓練或公差勤務仍不缺席，四處奔波志工隊的經費，臥病在床期間，一顆心仍然掛念著，志工隊還沒加入義消編制，真的讓大家很感恩。

邱鴻圖指出，曾經有志工跟救護車出勤，結果出車禍被撞，救護車翻車，人雖然只是受了輕傷送醫，可是保險金卻相當少，幾乎都要自己花錢，這次所幸是輕傷，如果不小心有個意外，志工的權益誰來顧？

志工隊表示，宜蘭縣消防人力仍然嚴重短缺不足，救護勤務更佔了所有消防勤務的97％以上，救護義消們利用工作閒暇時間，前往所屬消防分隊待命出勤，舒緩消防救護人力困窘的情形，已經是宜蘭縣救護能量不可或缺的民間戰力，因此更應該有完善的保障，讓大家出勤時沒有後顧之憂。

今年11月11日，宜蘭鳳凰志工隊終於正式納入義消總隊，由宜蘭縣政府消防局長徐松奕和義消總隊長陳文昌正式授旗，宜蘭縣消防局民力運用及訓練科表示，目前縣內志工隊共有47名，納入義消編制後，保險額度會提高，適用義消的保險，公傷導致身故時，理賠金額為300萬元。