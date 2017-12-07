展現研發實力！車輛中心明年推出無人車接駁系統

車輛中心展示一般道路自駕車模擬行人穿越馬路的緊急煞車功能。（記者劉曉欣攝）

2017-12-07 19:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕車輛研究測試中心（以下簡稱車輛中心）今天首度展示園區內定點接駁自駕車，以及在一般道路自駕車的道路實測駕駛，展現台灣在自駕車研發系統的實力；車輛中心強調，今天展示的定點接駁自駕車，預計明年將在車輛中心的園場內上路。

車輛中心經理翁國樑表示，今天在園區內展示的是定點接駁自駕車，也就是行駛在園區內的固定路線，民眾可以任選停靠點，就可以透過搭自駕車抵達，當發現前方有行人、自行車或是機車時，都可以靠著影像辨識系統，偵測前方有障礙物，就能立即啟動自動緊急煞車。

而車輛中心今天也展現一般道路自駕車實力，讓自駕車走出園區，直接在鹿港彰濱工業區的道路進行實測，模擬行人穿越、前方遇到慢速車等情境駕駛，自駕車雖有駕駛坐在駕駛座上，但在啟動自駕系統時，可以雙手離開方向盤。

車輛中心從10年前就投入先進駕駛輔助系統（ADAS）的研發，歷年來已成功對國內16家廠商進行11項ADAS的智慧關鍵技術轉移，今天展示的自駕車都搭載10項ADAS技術，包括影像辨識、3D光達障礙物偵測、車道跟隨、車輛定位、自動停車、主動車距控制巡航、自動緊急煞車、車道變換、自動取車、固定路徑自動駕駛等等。

車輛中心總經理黃隆洲表示，車輛科技已跳脫以往單純機械、電機領域，跨入人工智慧時代，車輛中心將朝向整合自駕車技術來發展！