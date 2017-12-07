黎明辦公區蔣介石像將移走？政院中辦：依法處理

2017-12-07 19:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕促進轉型正義條例在立法院三讀通過，台中的黎明辦公區有一尊蔣介石銅像，已36年，可能面臨被移除；行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖今天表示，會依法行事、妥善處理。

黎明辦公區目前是水利署、行政院中部聯合服務中心、外交部中部辦事處等中央單位辦公地區，民國60年間，部分在台北的省府單位搬到台中火車站附近的干城營區，是黎明辦公區的前身。

省府為尋找更適合的地點容納眾多省府單位，看上過去稱為三厝農場的黎明辦公區，政府並買下三厝周邊的部分土地，作為員工住宅及辦公區，員工住宅先完工，黎明辦公區的廉明樓、勤政樓、至善樓、自強樓、莊敬樓先後完工，整個辦公區有10公頃，精省後，省府單位轉為中央單位，如水利署等。

位在黎明辦公區有一尊蔣介石銅像，是省政府在70年10月31日興建，至今已有36年，而銅像前有一片綠地，黎明新村民眾時常至草地休憩。

不過。促進轉型正義條例已在立法院三讀通過，依第五條規定，出現於公共建築或場所的紀念或緬懷威權統治象微應予移除或以其他方式處置之，因此，矗立在黎明辦公區至少36年的蔣介石銅像也面臨被移走或拆除的命運。

然而，黎明辦公區位在黎明新村隔壁，而居住在黎明新村及附近社區多為現任及退休的公務人員及眷屬，移走蔣介石銅像會產生什麼樣的效應，行政院中部聯合服務中心認為要妥善處理。

中心副執行長湯火聖便表示，法令已通過，就要依法處理，但是有一些銅像有歷史背景，每個機構都會妥善處理，而黎明辦公區內設有聯合管理委員會，也會依法行事，中辦在聯管會有一席委員，因此中辦會提案，請聯委會依法妥善處理。

聯管會則表示，會依法、依程序處理。