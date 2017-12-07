林佳龍與妹島和世對談 綠美圖將成建築美學新典範

2017-12-07 21:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕第7屆ADA亞洲設計獎今天在台中舉行，市長林佳龍受邀和普立茲克獎得主、日本名建築師妹島和世進行對談，妹島新作台中「綠美圖」預計109年完工、111年正式啟用，繼台中國家歌劇院後展開都市美學的又一頁。

林佳龍說，水湳經貿園區的「綠美圖」，由妹島和世與西澤立衛建築師及國內劉培森建築師事務所共同合作，設計一座美術館及圖書館共構的建築，打造「公園中的圖書館、森林中的美術館」，結合自然與人文，將成國際建築美學新典範。

妹島和世代表作品包含日本金澤21世紀美術館，2013年獲得「綠美圖」國際競圖首獎。他說，「綠美圖」的建築理念是希望人們在公園散步的同時，也能走進圖書館、美術館，找到屬於自己的空間，希望作品能讓台中市民喜歡。

「綠美圖」基地面積約2.6公頃，為地下2層、地上7層的建築，館內8個空間相互連結，滿足各年齡層、各族群的空間使用需求，預計109年完工、111年正式啟用，是繼台中國家歌劇院，第2座由普立茲克建築獎得主設計的台中公共建設，將揭開都市美學又一頁。

本屆亞洲設計獎規模突破以往，吸引來自亞洲48國投件，報名件數更為史上新高，足見ADA亞洲設計獎於亞洲國家室內設計與建築產業日漸增長的影響力及公信力。獎項分成專業組與學生組，統計共有1500多件作品角逐金獎殊榮。