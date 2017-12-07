改善高雄鼎金交流道壅塞 新設匝道工程動土

「國道1號鼎金系統交流道改善國10東向銜接國1北上匝道工程」（紅線處），全長約1.12公里。（記者葛祐豪翻攝）

2017-12-07 18:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為改善高雄鼎金系統交流道的交通壅塞情形，高市府推動「國道1號鼎金系統交流道改善國10東向銜接國1北上匝道工程」，今天下午4點動土，預定於108年底通車。

鼎金系統交流道是整合國道1號與國道10號兩條高速公路、高雄巿快速道路系統（大中路）及地方聯外道路台1線（民族路）交通的樞紐。

這處高雄交通最繁忙地帶，因無連接市區的匝道，導致要北上國1的車輛，須於民族路轉彎再銜接國1北上匝道，中間行經民族匝道，導致民族、大中路口車流堵塞，形成交通大瓶頸。

高市府決定投入6億4千萬元經費，興建「國道1號鼎金系統交流道改善國10東向銜接國1北上匝道工程」，從大中二路上近文慈路口的既有國10主橋南側銜接口，往東興建匝道高架橋，跨越經過民族一路、榮總路、鼎中路等平面道路路口後，下降至地面，以路堤引道方式銜接既有鼎金系統交流道平面匝道入口，工程全長約1.12公里。

高雄市新工處指出，本匝道工程包含雨水、污水管涵遷移工程、排水工程、橋梁工程、道路工程、隔音牆工程等，預定於108年底通車。

動土典禮於今天下午4點舉行，由高雄市長陳菊主持，他強調完工後，左營、鼓山及高鐵左營站的車流，可由新建匝道系統直接銜接既有國1北上匝道，可有效分散車流。

爭取這項工程多年的立委李昆澤說，國10東向銜接國1北上匝道工程完成後，將可使大中路段平面道路的車流單純化，舒緩因車流交織所造成的危險與壅塞問題，也能降低華夏路至鼎金系統交流道間的大中路平面道路車流量問題。