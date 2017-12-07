視障鬥士散播正能量 盼協力車環島助弱勢童

視障鬥士鍾興叡經常在各國中小學，以歌唱及演說方式分享生命體驗。（記者鄭名翔攝）

2017-12-07 19:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗視障鬥士鍾興叡，不受限身體殘缺，除了本身歌唱專業外，還積極進修考取心理及社工證照，並在全台國中小、社福單位巡迴演講逾1700場，將自己的生命故事用歌聲及演講啟發聽眾。而他未來也希望能找到志同道合的朋友，以協力車方式一起騎單車環島，盼幫助弱勢孩童募款，並鼓勵更多人以積極正向態度面對人生。

42歲的鍾興叡出生時就全盲，幼時常懵懂地用手電筒照四周環境，希望從微弱光線摸索外頭世界的模樣。童年求學時受到同學的霸凌讓他害怕上學，害怕被貼標籤。「去合作社買東西，錢掉在地上都不敢撿，怕被別人發現自己看不到。」鍾興叡回憶當年，連上課拿出課本都害怕拿錯會被取笑，直言那段過程非常辛苦。

而終於在一次同儕的惡作劇中，他不再畏縮挺身反抗，也開始接受看不見的自己，同時才發現周遭也有許多友善的人願意對他伸出援手。鍾興叡說，因為小時候受到的教育是「多聽少麻煩別人」，反而常在無形中拒絕別人的好意，但長大後才漸漸發現「被別人幫忙，其實也是給對方獲得被需要的肯定。」

國中時至台北啟明學校就讀，當時看到身邊的同學都比自己可憐，反而萌生消極的念頭，負面想法及自卑感混淆了自我認同的建立。直到接觸音樂，加入學校的合唱團、管樂社並與其他普通高中比賽，才在競爭的過程中獲得刺激，期盼自己也能像其他正常學生那樣在舞台上發光發熱。

鍾興叡也坦言，要面對心中害怕或逃避的那片陰影，是件很困難的課題。他因為身體的殘缺歷經常人無法體會的辛苦成長過程，同時又遭遇父母離異的打擊，甚至曾質疑自己「如果不是盲人，爸媽是不是就不會離婚。」直到現在他還不斷學習如何調適，「即便再怎麼對外掩飾那些缺陷，終究也無法過自己那一關，問題不會因為逃避而就真正解決。」他說，盲目的正向思考並不能解決困難，更重要的是去學習面對，才能一次又一次修復自我價值認同的問題。

從小就不喜歡麻煩別人的他，上大學靠自己半工半讀賺取生活費，他在演講時也常勉勵年輕學子，要去打工才能理解賺錢的不容易，因為真切的付出努力過，才會珍惜獲得的價值，並且在工作的過程中累積學校以外的應對經驗，幫助自己有更多的成長。

鍾興叡也意識到自己不能單靠唱歌表演為生，「台灣市場只能容納一個蕭煌奇」，而他也想打破視障者只能從事唱歌及按摩等職業的社會框架，於是他積極進修各種課程，從演說方式、系統化的講義製作並考取心理及社工證照，希望將過去的成長經驗及學習調適的過程，結合歌唱及演講方式，分享給更多人。

現在的他不但是出片歌手，還經常到全台各國中小、公部門、社福機構及民間企業等演講，結合說與唱，除了宣導幫助視障者的正確常識外，也傳遞滿滿正能量。

而敢於面對挑戰的他，克服身體殘缺，曾在美國體驗高空彈跳，也爬上過中國萬里長城。他最常勉勵學生要敢於冒險、樂於付出，也因此他下一階段的夢想，是希望能夠找到志同道合的朋友，陪伴他一同騎協力車環島為弱勢童募資，「這麼做不是為了圓自己的夢，更希望藉此行動，呼籲社會關懷弱勢兒童。」