環保兩用袋雙北喬不攏 北市環保局擬繼續協商

大賣場陸續停售購物用塑膠袋，有需要的民眾必須選購環保兩用袋，但雙北兩用袋不同款，影響民眾使用便利性，圖為新北市款粉紅色系，台北市則為藍色系。（資料照，記者何玉華攝）

2017-12-07 18:44

〔記者周彥妤／台北報導〕明年元旦起，台北市、新北市超商、超市及量販店，禁售購物用塑膠袋，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」。由於雙北是共同生活圈，各推各的版本，外界聚焦是否能共用，上月雙方協商宣告破局。新北市昨天表示，同意放寬新北商家販售北市版，盼北市跟進辦理。對此，北市環保局今指，協商之所以未果，是新北囿於自身垃圾處理費、袋子費用皆高於北市，擔心收益減損才不肯同意，北市未來仍會再溝通，讓兩市環保局清潔隊不分你我清運，才是真正便民、減塑之道。

北市環保局副局長盧世昌說，政策推動過程中，屢向新北協議，讓兩市環保局清潔隊均能收取對方的環保兩用袋，才能方便民眾配合減塑，卻未獲新北同意。

盧世昌說，北市隨後請求環保署於上月召集兩市出面協調，無功而返的癥結點在於，新北市認為，其垃圾清運費每公升0.4元高於北市的0.36元，且袋子價格又略高於北市，恐會讓新北市民轉而選購北市的袋子，繼而減少獲益造成損失，卻又要花錢清運垃圾。

盧世昌說，北市商家若有意願販售新北的袋子，只要在原本委託代售的合約加註即可販售，一切取決商家意願，北市不會多加干涉。

盧世昌強調，雙北是大生活圈，北市能理解民眾期盼，盼新北放下成見，未來仍會與其持續協商，讓兩市環保局清潔隊均能收取對方的環保兩用袋，達到真正流通共用，方便民眾落實源頭減塑。