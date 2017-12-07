新竹轉運站大車壓竟讓路面GG了！預計下月重新啟用

新竹轉運站因為國道大客車反覆重壓，專用道出現高低差及隆起不平情形，乘客也抱怨會上晃下搖。（記者洪美秀攝）

2017-12-07 19:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹轉運站啟用1年多的，因國道客運大客車車體重，大客車專用道柏油路面經反覆輾壓出現多處隆起及凹凸不平，新竹市政府交通處9月底進行大客車專用道路面整修工程已接近完工，預計明年1月啟用，除採用水泥較硬鋪面，也增加大車重壓承載力，讓乘客不用像坐碰碰車般上晃下搖了。

市府交通處長倪茂榮說，位在新竹火車站後站的新竹轉運站去年8月2日啟用，每天有700到800車次的國道大客車進出轉運站，假日高峰期還達1000到1200車次，而國道大客車專用道，僅有單向是水泥鋼性鋪面，導致與柏油路面的接縫處，常因大客車重壓出現凹凸不平的小窟窿，更與水泥鋪面出現高低差。

很多乘客反映只要進新竹轉運站，就像坐碰碰車般，會上晃下搖的，坐起來很不舒服，也因路面鋪面不平，影響大客車輪胎的壽命，也直接導致路面出現多處下陷會隆起情形。

倪茂榮說，交通處爭取竹科管理局100萬元經費及市府自籌260萬元進行大客車專用道路面改善工程，除9月底封閉原有大客車專用道進行施工，也讓大客車改走公竹路及東南街一巷，讓新竹轉運站的國道大客車維持正常運作，經近3個月施工，目前已完成近9成，預計明年1月開放通行。

倪茂榮說，改善過的國道大客車專用道長約200公尺、寬約20公尺，全部採用水泥鋼性鋪面，底下是鋪鋼鐵網，因此耐壓及耐震性較好，加上使用混凝土，也增加平順度，未來乘客搭國道客運，不會再有上晃下搖的不舒服感了。