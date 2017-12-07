伊甸成立台中愛心棧 遠地就醫病友免費住

2017-12-07 18:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕伊甸基金會今天正式啟用台中愛心棧，為遠地就醫病友打造安心家園，由愛心房東陳偉宗醫師提供位於雙十路一層三房一廳二衛公寓，供遠地就醫病友免費住宿，並以弱勢戶優先，並以母親之名取名「台中陳蔡秋霞媽媽的家」預計每年可提供約五百五十晚的住宿服務，首位入住的七旬福伯因癌症化療，經常往返住家南投與台中榮總，感謝服務。

台中愛心棧是繼台北市、新北市及高雄市，成立第四間的伊甸愛心棧，伊甸基金會指出，台中棧已經開始服務，目前與台中榮總、中國附醫以及中山附醫合作，由醫院社工評估有短期住宿需求的病友，轉介至愛心棧，減輕病友家庭的住宿及交通往返負擔。

72歲的福伯（化名）罹患肺癌，需要接受放射治療，每次往返台中榮總，車程都要花費3至4個小時，而且都獨自就醫，每次治療完身體非常虛弱，他說，實在是沒辦法再承受舟車勞頓之苦，經由榮總社工的轉介，入住伊甸愛心棧可以方便就醫。

台中棧房東陳偉宗今年也曾提供房舍給社會局成立街友自立支援中心，他說當初看了伊甸愛心棧的相關新聞，覺得非常感動，因此主動連絡伊甸，提供閒置房舍。

台中愛心棧每間房間皆有保全系統，房間有兩張床墊，供病友及家屬使用，伊甸每週也會電訪關心住宿狀況及需求，協助處理24小時緊急需求，希望讓病友們能感受家的溫暖。詳情可電洽伊甸基金會（02-2230-6670轉分機3303。