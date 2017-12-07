空污嚴重一年只剩20天可上戶外課？高市府駁斥

左營區空污嚴重。（記者黃旭磊攝）

2017-12-07 18:13

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市議會本週通過決議，要求各級學校從明年起不得在秋冬空污嚴重時舉辦運動會，此舉創下全國首例引起關注。高雄市教育界卻批評空污嚴重，認為一年只有20天適合學童上戶外課；市府反駁，認為引據見解不同。

高雄市教育產業工會總幹事林孟楷今天（7日）表示，高雄市區PM2.5年平均濃度為六都最高，以左營區為例，從105年12月至106年11月，符合WHO標準只有155天，扣除紫外線指數符合WHO標準、假日及週休，「秋冬有空污、夏天要閃紫外線，學童只剩下20天可上戶外課。」

工會質疑，高雄市民於近10年內呼吸器官罹患率上升，氣管及肺癌每10萬人死亡率從31.12%上升到43.11%，增加近4成，其中不乏國中小學童染病，主政單位不思審視空污源頭，取消運動會難道空氣會變乾淨嗎？還強調，就算改變學生作息，空氣還是髒的。

高雄市教育局回應表示，依據環保署空氣品質監測網數據，光是今年（106年）3月至5月份，空氣品質指標（AQI）有58天空氣品質較佳，並非教產工會所宣稱的數據。

教育局長范巽綠今天（7日）至前金國小慶祝80週年校慶，與校長陳瓊如及師生、區公所與社福團體約1500人，沿愛河周邊撿拾垃圾，此舉也可能抵觸冬季減少戶外大型活動政策。

教育局表示，市區幅員廣闊、空氣品質不同，呼籲各校掌握空氣品質資訊，空氣品質指標（AQI）達100以上適時調整戶外活動、體育課辦理方式，或改至室內辦理。