台灣人手機成癮 旅途中每天花3.6小時滑手機

2017-12-07 18:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣人有多愛滑手機？訂房網站Hotels.com公布行動裝置旅遊調查服務，指出台灣人旅途期間平均會花3.6小時使用手機，黏著度超越全球平均值的2.7小時，僅次於泰國及韓國旅客。

這項最新出爐的行動裝置旅遊調查指出，台灣人旅途中使用手機平均時數達每日3.6小時，「黏著度」高於全球平均值的2.7小時，手機成癮僅次泰國（4.1小時）及南韓旅客（3.9小時）；還有近3成的台灣旅客抵達飯店之際，會先連上飯店Wi-Fi、替房間拍照/錄影，再來才是和家人報平安。

調查也細觀旅客在手機上的行為，除了在旅途中利用手機的GPS/地圖功能找路、尋找景點推薦之外，在社群媒體上「曬旅遊」逐漸成為風潮，最愛打卡分享的內容又以旅途中的美食佳餚（53%）奪冠，再來才是著名旅遊景點（46%）和旅伴合照（45%）。

隨著旅人對行動裝置和網路依賴性越來越高，有4分之1的國人表示，手機在旅途中沒電的焦慮指數遠超過於在陌生城市裡迷路（12%）、錢包遭竊（14%）、甚至是錯過班機（5%）。

更有超過3成的國人大方承認，若旅行沒有帶上手機，則無法成就一趟完美旅程。為了能時時刻刻保持「連線」，有4成的國人習慣在出國前租好Wi-Fi隨身機；又有近3成的台灣旅客抵達飯店的首要動作，是先幫手機連上Wi-Fi、替房間拍照/錄影，再來才是和家人報平安。