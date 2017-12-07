不是鐘乳石、石釘……南投碉堡這個設施令人費疑猜

南投縣名間鄉七星陣地公園碉堡內部尖尖凸凸的「消音錐」，吸引遊客目光。（記者謝介裕攝）

2017-12-07 18:31

〔記者謝介裕／南投報導〕「難道這是鐘乳石？」，新北市東山高中師生500多人，今日來到南投縣名間鄉七星陣地公園碉堡園區進行戶外教學，宛如劉姥姥進大觀園般充滿好奇，尤在得知碉堡內部滿佈尖尖凸凸的設施，竟是可防範被砲擊音量震傷的「消音錐」，莫不會心一笑，也增長知識及見聞。

名間鄉七星陣地公園總共有8座碉堡，「解甲歸田」後因閒置而遭人詬病，在中央陸續斥資3500多萬元經費整修，包括綠美化、照明、步道、景觀等相關設施後，東山高中也成為公所開放碉堡觀光後第1個造訪的學校。

鄉長陳文德見其師生不畏舟車勞頓之苦，遠從新北市而來，也化身解說員，帶領他們走進名間茶鄉，首先沿茶香步道來到七星陣地公園碉堡園區，迎面而來的碉堡內部從頂端至牆壁四周，滿佈又凸又尖的設施，令師生們十分疑惑。

陳文德指出，這不是石釘，更非鐘乳石，而是「消音錐」，因抗戰時期，敵軍砲擊攻勢相當多，利用此錐狀物設施，可分散、抵消砲轟後產生的音量，達到保護官兵們耳朵不會被震傷以外，也可避免聲音能量過度集中產生音爆，造成碉堡等建築物坍塌意外發生。

隨後，在茶農說明、指導下，師生們到茶園體驗採茶，緊接著，學習將茶菁上架進行萎凋、揉捻、發酵、烘培等各項步驟，度過充實又快樂的茶鄉之旅。

公所說，七星陣地公園碉堡未來將委託公益團體進駐管理，且還會擺放戰車、砲台等報廢的軍品，並結合受天宮、投139線自行車道、茶香步道等各項資源，讓碉堡揮別蚊子館污名，進而為地方觀光、產業發展注入一股新活力。