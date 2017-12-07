明道中學「閱讀台灣深度文化之旅」 吸引台、星、北京學子參加

2017-12-07 19:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學舉辦為期9天的「閱讀台灣深度文化之旅」，號召台灣、新加坡、北京等地學生壯遊台灣，增加三地學生文化交流、提升生活視野。

「閱讀台灣深度文化之旅」已進入第九屆，今年吸引北京四中、四中房山校區、新加坡南僑中學及明道中學共68位學生參與，延續去年的「走讀大地課室」主題，將學習融入行動，走訪台中、彰化、南投、台東、花蓮、宜蘭、台北等人文地景，探索台灣各地的文化風華。

活動第一天，邀請到吳晟擔任客座講師，在溪州純園導讀「農婦」文本，體驗土地之愛。吳晟表示，現代生活過度文明化、遠離自然，但是人類是生物的一部分，不管文明如何發展，內心深處會渴望回到大自然母親的懷抱，這次邀請學生來到純園，希望讓年輕人體會自然的美好。

三天走讀台中之後，直奔東部原鄉，與台東高商學生細讀林蕙瑛老師梳理多年的原民文化，並在池上落腳，觀察記錄東部農民的米食文化；接著前往東華大學、慈濟大學、南山高中等校參與講座，由須文蔚、廖鴻基、廖玉蕙等知名文學家擔任講師，展開人文與自然生態的深度對話。

明道中學副校林雯琪長表示，只有把心和愛交還土地，才能在土地上深耕茁壯，「走讀大地課室」融合參訪、實作、講座、小組討論與閱讀創作，讓來自北京及新加坡及台灣在地的年輕夥伴彼此交流，共同寫下「會走動的故事」，把台灣的土地記憶帶回家。閱讀是一輩子的養分，學生們從閱讀台灣看見課堂外的春天，讓這個冬天，過得很有溫度！

學生們也將進行文化論壇，分享家鄉土地的故事，並參訪台中地震博物館、台中文學館、日月潭老茶廠、鍾理和文學紀念館、孩子的書屋、史前博物館、七星潭柴魚博物館、林語堂故居、故宮博物院、蘭陽博物館等地，期能引導學生認識台灣在地文化、提升人文素養。