馬公路邊停車11日起收費 初期7折優惠、預繳再8折

澎湖停車收費由收費員開單，放置在車輛上面，再由車主前往超商繳費。（記者劉禹慶攝）

2017-12-07 17:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府公告馬公市區路邊停車收費即將在12月11日上路，今日進一步公布收費模式及接駁公車方案，希望民眾配合；澎湖縣長陳光復表示，明知停車收費是「吃力不討好」的政策，但為了邁向進步城市，還是要展現魄力實施。

收費範圍為馬公市區陽明路以南、同和路以西、光復路延伸至三多路止，範圍內劃有停車格與編號者以及周邊停車場都納入收費，估計24條道路、8個停車場，總計880個停車位；收費時段為10小時（上午9時至下午7時止）；收費標準為小客（貨）車20元/1小時。初期將以7折優惠進行收費至明年3月1日止，預繳額外享有20%優惠。

另外配合市區停車收費，澎湖縣政府也規劃國際廣場、澎湖魚市場等300多個停車位，免費提供民眾停車，規劃接駁公車，若停車位不足，還將規劃原先綜合體育館預定地的馬公南澳段，興建臨時停車場容納，不僅能讓市區車輛減量，符合節能減碳，同時也能淨化空氣品質。

由於澎湖現有3座收費地下停車場〈縣府地下室、中正國小及文光國中〉，都已一位難求，還有近600位民眾排隊申請，澎湖縣政府已爭取400萬元，針對馬公國小、中興國小等10個地點進行地下停車場規劃；同時也與國有財產署協調，將舊澎湖地方法院位置興建臨時停車場，增加停車空間。

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